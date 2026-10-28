Así marcha la tabla general de la Liga MX Apertura 2026 hoy 28 de octubre de 2026: ¿En riesgo liderato de América?

Una derrota abriría la puerta para que Cruz Azul y Chivas las desplacen del primer lugar, mientras Atlas también busca acercarse

El liderato de la Liga MX entra en una jornada clave este miércoles 28 de octubre, cuando América reciba a Xolos de Tijuana en el Estadio Banorte. Después de caer 2-1 ante Pachuca, las Águilas necesitan reaccionar para defender la cima del Apertura 2026, cuando restan tres jornadas para concluir la fase regular.

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El conjunto azulcrema suma 27 puntos y mantiene una ventaja mínima sobre Cruz Azul y Chivas, que tienen 26 unidades cada uno. Por ello, el partido ante los fronterizos representa una oportunidad para recuperar tranquilidad, aunque cualquier tropiezo podría cambiar el orden de los primeros puestos.

¿Qué necesita América para conservar el liderato?

Alejandro Zendejas en celebración con América en la Liga MX | IMAGO 7

Si América pierde ante Tijuana, Cruz Azul y Chivas tendrán la posibilidad de superarlo si consiguen victorias en sus respectivos compromisos. Ambos equipos están a un punto de distancia y llegan a esta parte del campeonato con opciones reales de pelear por la primera posición.

Atlas también permanece atento a lo que suceda en la cima, pues ocupa el cuarto lugar con 24 unidades. Si las Águilas caen y los rojinegros ganan su partido, alcanzarían los 27 puntos, la misma cantidad que actualmente tiene el equipo capitalino, aunque la posición final dependería de los resultados y los criterios de desempate.

Así marcha la tabla general de la Liga MX Apertura 2026

América encabeza la clasificación con 27 puntos, seguido por Cruz Azul y Chivas, ambos con 26. Atlas ocupa la cuarta posición con 24 unidades, mientras Toluca y León completan los seis primeros lugares con 23 y 22 puntos, respectivamente.

En la parte media, Monterrey, Tijuana y Querétaro suman 20 unidades cada uno, mientras Santos Laguna y Atlético de San Luis tienen 19. Más abajo aparecen Pumas con 17 puntos, Pachuca y Puebla con 16, Tigres con 15, Atlante con 14, Necaxa con 10 y Juárez con cinco.

Kevin Álvarez y Brian Rodríguez, jugadores del América, en festejo de gol | MEXSPORT