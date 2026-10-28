El mediocampista uruguayo tendría como prioridad dar el salto al futbol europeo, mientras que Ávila sí podría salir de Querétaro

Pese a los rumores que colocan a Santiago Homenchenko en distintos equipos de la Liga MX, el futuro del mediocampista uruguayo estaría lejos del futbol mexicano, debido a que el jugador de los Gallos Blancos tendría como prioridad emigrar a Europa, por lo que Cruz Azul quedaría descartado entre sus posibles destinos.

Fuentes cercanas a RÉCORD informaron a René Tovar que ni Homenchenko ni Querétaro contemplan la posibilidad de que el futbolista continúe su carrera en otro club mexicano. Esto ocurre después de que surgieran versiones sobre un supuesto interés de La Máquina, luego de las declaraciones de Joel Huiqui, quien dejó abierta la posibilidad de analizar su incorporación.

“Santiago es un gran jugador, pero para la búsqueda de jugadores en el próximo torneo tenemos mucho tiempo para analizar”, comentó el técnico celeste tras el partido ante Querétaro.

Santiago Homenchenko, jugador de Querétaro, en festejo de gol en el Apertura 2026 | MEXSPORT

Además, de acuerdo con la información compartida con RÉCORD, los Gallos Blancos pedirían una cantidad elevada por el sudamericano. Según Transfermarkt, Homenchenko tiene un valor de mercado de cinco millones de euros, cifra que podría representar un obstáculo para cualquier club interesado en sus servicios.

El uruguayo llegó a México en enero de 2025 para incorporarse al Pachuca, equipo con el que disputó 14 partidos y anotó un gol. Posteriormente pasó a Querétaro, donde encontró mayor protagonismo y ya suma 42 encuentros, 11 goles y dos asistencias.

Ali Ávila sí podría salir de Querétaro

Santiago Homenchenko tras anotarle gol a Atlas en el Apertura 2026 | IMAGO7

A diferencia de Homenchenko, el delantero mexicano Ali Ávila sí tendría posibilidades de cambiar de equipo dentro de la Liga MX. Su salida dependería de que algún club esté dispuesto a cubrir la cantidad que establezca Querétaro para negociar su transferencia.