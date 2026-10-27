Santiago Baños deja en el aire la continuidad de Raphael Veiga en el América

El presidente deportivo de los Azulcremas resalta que el alto costo de su carta dificulta su compra definitiva

Raphael Veiga se encuentra viviendo sus últimos momentos como jugador del Club América. Santiago Baños, presidente deportivo, dejó en el aire la continuidad del brasileño debido al alto costo de su carta para una compra definitiva.

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"Es complicado el tema de la compra porque no es un jugador barato, en la nómina también nos pega mucho, es difícil, se ven pocas probabilidades de que pueda seguir”, destacó en una reciente entrevista con TUDN.

Cabe mencionar, que Veiga llegó con una cotización cercana a los 10 millones de euros, pero actualmente aparece valorado en seis millones, una reducción de cuatro millones, equivalente al 40 por ciento, pero aun así el precio sigue siendo alto para los de Coapa.

Sin embargo, también destacó que espera poder al sudamericano para la Fase Final del Apertura 2026: Es complicado por muchos factores, fue a operarse a Brasil, regresará para la Liguilla, para estar con el plantel”.

Raphael Veiga y Brian Rodríguez en un partido en Estados Unidos | MEXSPORT

¿Qué pasa con Raphael Veiga?

Hace algunos días el América confirmó, mediante un comunicado, que Raphael Veiga sufrió una lesión en el hombro, por lo que tuvo que ser operado y comenzar la rehabilitación en busca de llegar a los partidos de eliminación de este torneo.

El rendimiento del brasileño ha quedado a deber pese a que el jugador que pertenece al Palmeiras comenzó siendo titular con Guillermo Almada; sin embargo, las lesiones han mermado su participación en el semestre.

Veiga sufrió un golpe durante los entrenamientos previo a la visita de las Águilas al Club León de la Jornada 12 y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y desde entonces quedó fuera de las convocatorias.

Raphael Veiga celebrando su gol ante Atlético de San Luis | MEXSPORT

Los números de Veiga con América

El centrocampista disputó 35 partidos entre Liga MX, Concachampions y Leagues Cup, con cinco anotaciones. En el Clausura 2026 participó en 15 encuentros de Liga MX, en los que marcó dos goles y dio dos asistencias; además, sumó una anotación y tres pases de gol en seis partidos de Leagues Cup.