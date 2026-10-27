Brian Rodríguez revela que ha jugado lesionado y tendrá que operarse al terminar la temporada

El uruguayo afirmó que viene arrastrando una molestia desde la pasada Fecha FIFA

Brian Rodríguez, delantero del América, reveló que ha disputado partidos con una lesión en el dedo meñique de la mano izquierda, sufrida durante la pasada Fecha FIFA con la Selección de Uruguay.

El futbolista explicó que el problema ocurrió en septiembre, durante un partido amistoso contra Japón, y que deberá someterse a una cirugía cuando termine la temporada para corregir la lesión.

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Durante su participación en el podcast Sabor a Futbol, el atacante uruguayo habló sobre las molestias que ha experimentado desde aquel encuentro internacional. De acuerdo con su relato, el incidente le provocó una luxación en uno de los dedos de la mano, situación que ha persistido mientras continúa con su actividad profesional con las Águilas.

"En Japón, en la fecha FIFA. Me lo quebré, o sea, me lo luxé. Es casi quebrado, una luxación. creo que me enganché con alguien. Creo que me enganché en una camiseta", explicó el futbolista al recordar cómo se produjo la lesión.

El incidente, según el futbolista charrúa, ocurrió durante el amistoso entre Uruguay y Japón, disputado el 24 de septiembre. En ese compromiso, correspondiente a la Fecha FIFA, Brian Rodríguez fue titular y permaneció 68 minutos en el terreno de juego.

Después del encuentro ante Japón, Brian Rodríguez volvió a tener actividad con la selección uruguaya. Cuatro días más tarde disputó los 90 minutos del amistoso contra Corea del Sur, aunque posteriormente dejó la convocatoria antes del último enfrentamiento previsto ante India.

Brian Rodríguez en un calentamiento con la Selección de Uruguay | MEXSPORT

El atacante también explicó que se sometió a estudios médicos para conocer el estado de su dedo. Los resultados indicaron que presentaba una luxación, pero las molestias han continuado durante las semanas posteriores al incidente.

"hicimos tratamiento y todo, hicimos placa y salió que estaba luxado... me duele mucho para dormir, todo me duele. no lo puedo doblar, no puedo agarrar nada... Me molesta mucho (cuando juega) Por eso lo vendo mucho", añadió el jugador durante la conversación.

Es importante mencionar que en los últimos meses, Brian Rodríguez ha jugado claramente con la mano vendada haciendo énfasis en el anular y el meñique, sin embargo, ha utilizado este vendaje incluso previo a la Fecha FIFA. Desde sus primeros juegos en la temporada, especialmente en la Leagues Cup, el uruguayo ya portaba el vendaje.

Brian Rodríguez enfrentando a San Diego en la Leagues Cup | MEXSPORT

Su lesión no le ha impedido contribuir en el apartado ofensivo del equipo. Desde su regreso a la actividad con el América después de aquella Fecha FIFA, el delantero ha disputado cuatro partidos y ha jugado los 90 minutos en cada uno de ellos.

Durante esos compromisos, el futbolista ha participado directamente en cuatro de los 12 goles anotados por las Águilas, con un registro de dos anotaciones y dos asistencias.

Brian Rodríguez también dio a conocer que tiene previsto someterse a una intervención quirúrgica cuando concluya la temporada. El atacante señaló que la operación será necesaria para corregir la lesión y evitar que el dedo quede desviado. "Me lo tengo que operar cuando termine de temporada. Cuando termine me lo voy a operar, obviamente, Si no, va a quedar torcido", finalizó el futbolista.