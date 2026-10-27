Las razones por las que América y Chivas pueden revivir la final del siglo

Tras 14 jornadas, el Rebaño y las Águilas son dos de los mejores equipos del Apertura

La historia podría volver a cruzar sus caminos en una instancia decisiva. América y Chivas atraviesan un buen momento en el Apertura 2026 y sus números reflejan dos estilos distintos, pero con un mismo objetivo: pelear por el protagonismo y el liderato de la competencia, tal como ocurrió en aquella histórica Final del Siglo.

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Las Águilas presumen la mejor ofensiva del torneo, con 33 goles anotados. Del otro lado, Guadalajara ha construido su camino desde la solidez defensiva.

Aunque registra 21 tantos a favor, 12 menos que su acérrimo rival, el Rebaño Sagrado se distingue por tener la mejor defensa del certamen, con apenas 12 goles recibidos.

Jugadores de Chivas felicitan al 'Piojo' Alvarado en la Liga MX | IMAGO 7

La diferencia también se refleja en la portería contraria: América ha permitido 18 anotaciones, seis más que Chivas. Así, mientras los dirigidos por el conjunto azulcrema destacan por su poder ofensivo, los rojiblancos encuentran en el orden defensivo uno de sus principales argumentos para competir en la parte alta de la tabla.

América es líder del Apertura 2026 con 27 puntos, mientras que Chivas ocupa la tercera posición con 26 unidades. Apenas un punto separa a los dos equipos, que mantienen la pelea por el protagonismo en la recta final de la fase regular.

Este escenario alimenta la posibilidad de volver a vivir una final entre los dos clubes más populares del futbol mexicano. Sin embargo, para que la rivalidad trascienda la fase regular, ambos deberán sostener su rendimiento y confirmar su lugar entre los contendientes al título.

Jugadores de América en celebración de un gol en la Liga MX | IMAGO 7

El antecedente que alimenta la ilusión de sus aficionados es la Final del Siglo, disputada en la temporada 1983-84.

En aquella ocasión, América se impuso 5-3 en el marcador global ante Guadalajara y conquistó el campeonato en uno de los capítulos más recordados del Clásico Nacional.