Diego Reyes manda emotivo mensaje a sus compañeros rumbo al cierre del torneo; esto fue lo que dijo

El defensor mexicano aseguró que él y sus compañeros deben estar orgullosos del trabajo hecho durante el Apertura 2026

De cara al final del Apertura 2026 de la Liga MX lo equipos comienzan a preparara el último ‘empujón’ para el cierre del torneo. En un caso particular, una de las sorpresa del torneo, los Gallos Blancos del Querétaro, apuntan a pelear por un puesto en la Liguilla, situación que reconoció su defensor y uno de sus capitanes, Diego Reyes.

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¿Qué dijo Diego Reyes?

El canterano de las Águilas del América reconoció en una entrevista que nadie daba nada por los Gallos al inicio del certamen, sin embargo, ahora están con oportunidad de meterse en los mejores ocho, situación que hace sentir orgullo a todo el grupo.

“Yo se los dije, son grandes jugadores, estoy muy orgulloso del torneo que hemos hecho, este muy contento, creo que ninguno de los que esta aquí (prensa) se imaginó que estaríamos con 20 puntos a falta de cuatro jornadas, esa es la realidad. Hoy estamos aquí con la posibilidad de entrar a Liguilla y eso yo se los agradecí”, declaró Reyes.

Diego Reyes con Querétaro en un partido del Apertura 2026 | IMAGO7

El propio Diego Reyes se encargó de recalcar que no importa si el equipo al final cae, o si el torneo termina en aprendizaje, pues el equipo también esta preparado para perder y dejar el torneo en uno de aprendizaje.

Obviamente uno nunca quiere perder, siempre es doloroso perder, en la vida pierdes más d leo que ganas, pero como vas a enfrentar esas derrotas, eso e lo importante en este club, el como vamos a afrontar las derrotas, porque esta no sériala primera no la última ve que perdamos. Yo me voy a ocupar el viernes en hacer un buen partido y que mis compañeros se sientan con la confianza de sacar un buen resultado ”, añadió.

Diego Reyes con Querétaro en la jornada 10 del Apertura 2026 | IMAGO7

¿Cuáles es el panorama de Querétaro para la Liguilla?

Con cuatro partidos por delante, el equipo de Esteban González marcha como el noveno lugar del campeonato, sumando un total de 20 puntos en 13 juegos, esto derivado de una racha de seis victorias, dos empates y cinco derrotas, además de estar por debajo del octavo lugar únicamente por goles de diferencia.

Los Gallos tendrán por delante cuatro partidos de autentica vida o muerte, arrancando el viernes 30 de octubre ante los Bravos de Juárez en el Olímpico Benito Juárez; posteriormente cerrarán sus tres últimos juegos en casa ante Puebla, Monterrey y Necaxa.