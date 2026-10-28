Charlyn Corral, de pasar desapercibida a brillar con luz propia en la gala del Balón de Oro

La mexicana llegó a la ceremonia en Londres con 49 goles en 49 partidos y, aunque pocos la reconocían, terminó compartiendo momentos con figuras como Harry Kane, Kylian Mbappé y Alexia Putellas

Para alguien acostumbrada a trabajar en silencio, llegar a una gala del Balón de Oro, pasar desapercibida y terminar siendo reconocida por las grandes estrellas del futbol es mucho más que una anécdota: es un reflejo de su propia vida. Así ha sido el camino de Charlyn Corral, la mexicana que ha aprendido a brillar con luz propia, incluso cuando pocos voltean a verla.

Charlyn Corral llegó a la gala del Balón de Oro sin reflectores

El pasado lunes 26 de octubre, el Teatro London Palladium de Londres reunió a las máximas figuras del futbol mundial para la ceremonia del Balón de Oro. Entre ellas estaba Charlyn, quien llegaba respaldada por una estadística de killer: 49 goles en 49 partidos. Los números la colocaban entre las grandes candidatas a ser reconocida como la mejor delantera de 2026, aunque para muchos de los presentes todavía era una desconocida.

“Llegué a la gala sin que nadie me pelara y esa es la realidad. No pasa nada, yo estoy acostumbrada a eso, muchas veces a estar por detrás, a la sombra. Pero mientras tú no olvides quién eres, vas a brillar con luz propia”, relató la mexicana.

Corral sabía que sus números hablaban por ella, aunque todavía no tenía la certeza de que recibiría el premio.

“Yo llegué así, sin que nadie supiera, sin que nadie esperara nada. Yo ya medio sabía, no estaba 100 por ciento segura de lo que iba a pasar, pero sabía que tenía muy buenos números y goles”, recordó.

Harry Kane y Charlyn Corral, en la gala del Balón de Oro | AFP

Harry Kane, Mbappé y Alexia Putellas, entre las estrellas con las que convivió

La noche también le permitió compartir momentos con algunas de las figuras más importantes del futbol internacional. Uno de ellos fue Harry Kane, con quien coincidió tras ser reconocidos como los mejores delanteros en sus respectivas categorías. Él la felicitó y luego posaron para una sesión de fotos que, tras el reconocimiento del Balón de Oro obtenido por el inglés, adquirió un significado todavía más especial para la mexicana.

Pero Kane no fue la única estrella con la que convivió. Charlyn también se fotografió con Kylian Mbappé, conversó con Alexia Putellas e incluso intentó convencerla de jugar en México. Además, bromeó con Marc Cucurella, lateral de la selección española campeona del mundo.

Charlyn Corral en la ceremonia del Balón de Oro, con el premio a mejor delantera | AP