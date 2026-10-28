Entre aplausos y cánticos en el aeropuerto, la delantera del Pachuca celebró su histórica distinción internacional y mandó un mensaje para inspirar a las nuevas generaciones

Con el Trofeo Gerd Müller a la Mejor Delantera del 2026 en mano y una multitud esperándola a las afueras del aeropuerto, Charlyn Corral volvió a casa como una auténtica estrella. La delantera del Pachuca hizo historia al convertirse en la primera mexicana en conquistar este galardón, entregado durante la pasada gala del Balón de Oro.

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Pese a la madrugada, aficionados mexicanos se dieron cita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con bocina y trompetas para darle la bienvenida a la futbolista de las Tuzas, quien ha roto barreras a lo largo de su trayectoria y ahora presume un reconocimiento que la coloca en la cima del futbol mundial.

“Cumplí un sueño, el de muchos mexicanos, y me siento muy feliz de lo que viví. Espero que ustedes, como mexicanos, se hayan sentido igual”, fueron las primeras palabras de la mejor delantera del mundo tras salir del aeropuerto, donde minutos antes había sido ovacionada por la tripulación del avión que la trajo de vuelta a México.

Consciente de la dimensión de lo conseguido, Charlyn también aprovechó el momento para enviar un mensaje de unión al futbol mexicano. Luego de compartir la gala con su compatriota Scarlett Camberos, la goleadora dejó claro que el verdadero reto está fuera y no entre las propias futbolistas mexicanas.

Scarlett Camberos y Charlyn Corral abrazadas en la Gala del Balón de Oro l Instagram: @scarlett_camberos

¿Qué dijo Charlyn sobre la presencia de Scarlett Camberos?

Yo creo que ya me empieza a caer el veinte de lo que he hecho. Al final quieren que compitamos entre mexicanos y no es entre nosotros la competencia, la competencia es afuera y nosotros nos tenemos que ayudar

Por último, la delantera de las Tuzas expresó su deseo de seguir inspirando a las nuevas generaciones y explicó cuáles han sido las cualidades que la llevaron a convertirse en la máxima goleadora del mundo.

Charlyn Corral, delantera mexicana del Pachuca | MEXSPORT

“Desde chiquita he sido un fenómeno, mis números lo han dicho, mi trayectoria y ojalá una niña que me vea se inspire. No soy la jugadora más alta, la que más te impone, pero he tenido una mentalidad que me ha llevado a ser de las mejores del mundo y, hablando de goles, la número uno”, sentenció.