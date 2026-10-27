El presidente del Pachuca charló en exclusiva con RÉCORD sobre el reconocimiento que recibió la delantera mexicana

​Armando Martínez, presidente del Pachuca, afirmó en entrevista con el programa Infiltrados de RÉCORD que Charlyn Corral tiene la mentalidad de Hugo Sánchez: "Se han sobrepuesto a todo: racismo, discriminación, etcétera; nada más que en esa época France Football no premiaba más que a Europa".

​Pachuca celebrará la consecución del Balón de Oro como la mejor delantera que de Charlyn. Martínez adelantó que en el túnel del tiempo (el que da acceso a la cancha) colocará un reconocimiento, además de algunas sorpresas durante la investidura, entre otros detalles para recibirla como se merece.

​"Lo merece. Comenzó a jugar con niños. Es muy exitosa. Nos costó trabajo regresarla y Char vino convencida. Me dijo: 'Presi, yo vengo a hacer historia en Pachuca'... y ahora ve nada más".

Hugo Sanchez fue reconocido en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

​El dirigente expuso que siempre han visto a Charlyn como una inversión y espera que pronto la liga femenil sea un negocio: "Fue una inversión convencer a 'Char'... pero puedo decir que hemos desquitado cada peso, no solo en lo deportivo, sino también por cómo es ella".

Charlyn se hubiera llevado el doblete

Además, el directivo aseguró que si este premio se hubiera abierto a la rama femenil desde la edición anterior, por sus números, la delantera de las Tuzas también se lo habría llevado.

​"Charlyn Corral se hubiera llevado el doblete", afirmó Martínez.

​Martínez expuso que Charlyn Corral ha ayudado mucho a la institución: "Ver a Char, cómo es de profesional, imagínate lo que es. Tener una líder así en el vestidor... imagínate, ahora han de decir: 'Híjole, ahora juego con la mejor jugadora del mundo'".

El secreto mejor guardado

​El ejecutivo tuzo confesó que fue el secreto mejor guardado el haberse enterado del premio: "Fue algo importante. Se comunicaron hace cuatro semanas de la revista France Football para decirme que 'Char' estaba nominada a los premios, pero pedían absoluta confidencialidad. Luego vinieron las nominaciones y dijimos: 'Qué raro, nos hablaron y no pasa nada'. Luego, a la semana y media, nos hablaron para decirnos de qué se trataba: que era la mejor goleadora del mundo".

Corral recibió su premio con Harry Kane como testigo | AP

​"Ya te imaginarás la bronca y toda la logística de vuelos de avión para llegar a tiempo. Se le retrasó el vuelo una hora, se tardaron las maletas... Fue un relajo logístico de vuelos, y ahora para regresar".