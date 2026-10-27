"Llevaba años siendo la goleadora del mundo": La reacción de Charlyn Corral tras su premio en el Balón de Oro

Charlyn Corral en la ceremonia del Balón de Oro, con el premio a mejor delantera | AP

La delantera recibió el Trofeo Gerd Müller que la reconoce como la máxima artillera en la última temporada

Con más de 50 goles, Charlyn Corral fue una de las jugadoras galardonadas este lunes 26 de octubre en la ceremonia del Balón de Oro. La delantera de Pachuca y la Selección Mexicana recibió el Trofeo Gerd Müller, que la distingue como la máxima anotadora en el más reciente año futbolístico (2025-26).

Al respecto, la propia delantera consideró que dicho premio refleja su esfuerzo y trabajo a lo largo de toda su trayectoria. A pesar de que recibió críticas de muchos de sus detractores, Charlyn enfatizó que desde hace algunas temporadas estaba entre las mejores goleadoras a nivel internacional, por lo que se siente satisfecha con lo logrado hasta ahora.

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"Al final, quien me conoce sabe todo el camino que hay detrás. Llevaba muchos años siendo goleadora del mundo. Y bueno, la vida te sorprende cuando tú menos te lo imaginas; te das cuenta que las cosas llegan, que el mundo del fútbol ya sabe quién eres, ve tus estadísticas, ve tu trabajo", declaró la delantera.

Un premio para todo México, afirmó Charlyn

En ese mismo tenor, Corral Ang consideró que su galardón no es solo reconocimiento para ella, sino para su familia y todas las personas que la han apoyado a lo largo de su carrera. "Creo que más que un reconocimiento a mi carrera, es un reconocimiento a toda la gente que ha creído en mí, al país", señaló la jugadora.

Charlyn Corral y su premio a mejor delantera del mundo | @TuzosFemenil

"Ustedes saben que soy orgullosamente mexicana. Espero que tanto yo como mi familia y ustedes se sientan muy orgullosos de este logro", finalizó la atacante, quien durante su discurso de aceptación también reconoció la labor de otras colegas, como Scarlett Camberos, quien estuvo nominada a mejor jugadora y finalizó en el puesto 21.

¿Cuántos goles metió Charlyn Corral para ganar el Trofeo Gerd Müller?

Ya desde inicios de año se sabía que Charlyn Corra podía tener impacto internacional, cuando en enero se publicó el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) de 2025. Con 50 goles con Pachuca y siete con la Selección Mexicana, la atacante de 35 años fue la máxima anotadora del año natural (enero-diciembre) en general y a nivel de clubes.

Charlyn Corral en la ceremonia del Balón de Oro, con el premio a mejor delantera | AP

Fue el tercer año consecutivo que Charlyn fue la máxima artillera a nivel de clubes, además de que incrementó por mucho sus registros de 2023 (34 goles) y 2024 (42 goles). Ahora bien, el Trofeo Gerd Müller distingue al máximo y a la máxima anotadora de año futbolístico, es decir, según la temporada de Europa que va de agosto a junio del año siguiente.

Para la edición de 2026, la página oficial del Balón de Oro reconoció a Charlyn con 43 goles, aunque no específico en qué periodo de tiempo y en qué torneos, ya que si se contabilizan los tantos del Campeonato Concacaf W, la delantera hizo más de 50 goles a nivel de clubes y selecciones en la Temporada 2025-26.

Charlyn Corral en la ceremonia del Balón de Oro, con el premio a mejor delantera | AP