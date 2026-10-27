"Fue solo como relleno": las críticas a Charlyn Corral antes de triunfar en el Balón de Oro

Aficionados del América cuestionaron la presencia de Charlyn Corral pero la mexicana compartió el premio Gerd Müller con Harry Kane

La futbolista mexicana Charlyn Corral protagonizó uno de los momentos destacados de la gala del Balón de Oro 2026, luego de recibir el premio Gerd Müller a la mejor delantera del año, reconocimiento que compartió con el inglés Harry Kane. Sin embargo, antes de subir al escenario, la atacante del Pachuca fue objeto de críticas en redes sociales por asistir a la ceremonia de France Football en Londres, debido a que no figuraba entre las nominadas al premio a la mejor futbolista del año.

La presencia de la histórica delantera mexicana generó cuestionamientos entre aficionados, particularmente seguidores del América, quienes señalaron que su viaje a la gala no tenía justificación al no aparecer en la lista de las 30 candidatas al máximo galardón individual. Las críticas también estuvieron relacionadas con la asistencia de Scarlett Camberos y Ángel Villacampa, quienes acudieron a la ceremonia tras recibir nominaciones en sus respectivas categorías.

No obstante, el desarrollo de la gala cambió el panorama para Corral, quien fue reconocida por su desempeño frente al arco durante el periodo evaluado. El premio Gerd Müller distinguió su producción goleadora y la colocó entre las protagonistas de la ceremonia, pese a la polémica que había acompañado su presencia en Londres.

Charlyn Corral recibió críticas de aficionados del América por viajar a Londres

La ausencia de Charlyn Corral entre las nominadas a mejor futbolista del año provocó cuestionamientos desde que se dio a conocer la lista de candidatas. La atacante del Pachuca había firmado una temporada con cifras destacadas en la Liga Femenil, por lo que su exclusión de esa categoría generó comentarios entre seguidores del futbol mexicano.

Durante el Apertura 2025, Corral anotó 22 goles en 17 partidos de temporada regular, cifra con la que rompió un récord en la competencia. Además, durante el año registró 49 anotaciones en 49 encuentros, números que respaldaron su candidatura al reconocimiento como mejor delantera.

Charlyn Corral recibe el premio a Mejor Delantera del Año | CAPTURA DE PANTALLA

A pesar de esos registros, la mexicana no apareció entre las nominadas a mejor futbolista del año. En contraste, Scarlett Camberos recibió una nominación en esa categoría, mientras que Ángel Villacampa estuvo considerado por su trabajo al frente del América Femenil.

La presencia de Corral en la ceremonia celebrada en Londres fue motivo de discusión en redes sociales. Algunos aficionados del América cuestionaron que viajara a la gala sin competir por el premio principal, mientras otros sugirieron que su asistencia estaba relacionada con la atención que recibiría Camberos.

Entre los comentarios dirigidos a la delantera del Pachuca aparecieron frases como: "Tuvo que ir a llorar atención", "ella fue por envida y lástima, no porque merezca estar ahí" y "fue sólo como relleno", entre otras, incluyendo múltiples ofensas. Las publicaciones reflejaron la controversia que se generó alrededor de su participación en el evento antes de que se anunciara el resultado de la categoría en la que finalmente sería reconocida.

Scarlett Camberos junto a Ángel Villacampa | X:@AmericaFemenil

Charlyn Corral ganó el premio Gerd Müller y reconoció a Scarlett Camberos

La ceremonia del Balón de Oro 2026 terminó con un reconocimiento para Charlyn Corral, quien recibió el premio Gerd Müller a la mejor delantera del año junto con Harry Kane. El atacante inglés también fue una de las figuras de la gala, en la que posteriormente obtuvo el Balón de Oro masculino.

El reconocimiento a Corral llegó después de una temporada en la que mantuvo una importante producción goleadora con el Pachuca. Sus 49 anotaciones en 49 partidos durante el año respaldaron su distinción en una categoría dedicada al rendimiento ofensivo.

Durante su intervención, Corral también dedicó parte de sus palabras al futbol femenil mexicano y destacó la nominación de Scarlett Camberos, con quien compartió espacio en la gala.

Me llena de orgullo porque sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien en el futbol femenil, un ejemplo es mi compañera Scarlett que también estuvo nominada entre las primeras treinta y que también quiero que le demos un aplauso