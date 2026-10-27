Aficionados recriminan a la Liga Femenil por 'olvidar' la presencia de Charlyn Corral en el Balón de Oro

Los fanáticos no perdonaron en las redes por el contenido solamente dirigido para Scarlett Camberos

Charlyn Corral se ha convertido en uno de los principales temas de conversación dentro del futbol mexicano luego de que fuera galardonada como la mejor goleadora del 2026 en la gala del Balón de Oro junto a Harry Kane; sin embargo, las redes sociales han comenzado a recordarle a la Liga Femenil que no habían mostrado nada suyo hasta después de recibir el premio.

Charlyn no había sido nominada como posible ganadora del Balón de Oro, algo que Scarlett Camberos sí tuvo, por ello, en México la atención se desvió para la jugadora americanista, quien ya fue anunciada como la vigésimo primera mejor jugadora del planeta.

¿Fue un error o fue a propósito?

Leer los comentarios en las publicaciones al respecto de lo que se ha convertido en un día histórico en el futbol de México es algo extraño, pues por un lado, las felicitaciones no se han hecho esperar, pero por otro lado, algunos fans han pedido que se de más proyección a los logros que se dieron este día.

En las publicaciones de la Liga Femenil que tienen que ver con Charlyn, los aficionados piden que se hable al respecto del lugar de Camberos en el ranking, pero por otro lado, cuando se habla de Scarlett, se piden más publicaciones que tengan que ver con la delantera de Pachuca, pues no se había hablado de ella como invitada hasta que ganó el premio.

Charlyn Corral en la ceremonia del Balón de Oro, con el premio a mejor delantera | AP

Lo que es una realidad es que dentro de las redes sociales, sí hay publicaciones tanto de la liga como de los dos equipos de estas jugadoras, América y Pachuca, se ha felicitado a dos futbolistas que se han convertido en históricas este lunes 26 de octubre.

¿Cómo comenzó la carrera de Charlyn Corral antes de convertirse en la mejor del mundo?

Charlyn Corral nació en Ecatepec, Estado de México, y desde muy pequeña mostró su talento para el futbol. Su acercamiento al deporte comenzó gracias a su hermano George Corral, quien la inscribió en la escuela Andrea's Soccer. A los 13 años consiguió uno de sus primeros grandes logros al establecer un Récord Guinness tras realizar 8 mil 671 dominadas de balón durante una hora y 45 minutos, una hazaña que anticipó su destacada trayectoria.

Ante la falta de oportunidades en el futbol femenil mexicano, Corral continuó su formación en Estados Unidos con la Universidad de Louisville, donde obtuvo una beca deportiva. Posteriormente, dio el salto al futbol europeo con el Merilappi United de Finlandia, antes de incorporarse al Levante de España, equipo en el que destacó por su capacidad goleadora y que posteriormente le abrió las puertas del Atlético de Madrid.

Charlyn Corral celebrando una anotación en el Pre Mundial Femenil FIFA 2006 | MEXSPORT