El presidente de la FMF habló al respecto de los mexicanos presentes en la gala del Balón de Oro

El histórico reconocimiento de Charlyn Corral como Mejor Delantera del Mundo en la gala del Balón de Oro 2026 continúa generando reacciones en el futbol mexicano. La atacante de Pachuca recibió el Trofeo Gerd Müller, distinción que reconoce su capacidad goleadora y que provocó mensajes de felicitación por parte de importantes dirigentes del balompié nacional.

Entre las personalidades que se pronunciaron destacan Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), y Amaury Vergara, propietario de Chivas, quienes utilizaron sus redes sociales para reconocer la trayectoria de la futbolista mexicana y celebrar su logro internacional. Incluso, el dirigente rojiblanco aprovechó para enviar un mensaje especial al Grupo Pachuca.

Mikel Arriola reconoce la trayectoria de Charlyn Corral

A través de su cuenta oficial de X, Mikel Arriola felicitó a los representantes mexicanos que participaron en la ceremonia del Balón de Oro 2026, aunque dedicó un reconocimiento especial a Charlyn Corral, quien se convirtió en la primera futbolista mexicana en obtener el premio a Delantera del Año durante la prestigiosa gala.

Muchas felicitaciones y nuestro reconocimiento a las nominadas y nominado al Balón de Oro, formidables representantes del futbol mexicano, especialmente para Charlyn Corral, la primera mexicana galardonada como la Delantera del año en esta edición 2026

Mikel Arriola durante un partido de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

Asimismo, Arriola destacó el talento, profesionalismo y pasión de la delantera de Pachuca, cualidades que, desde su perspectiva, han sido fundamentales para construir una trayectoria ejemplar. El dirigente consideró que este reconocimiento representa un nuevo capítulo en la historia deportiva de Corral y concluyó su publicación con una felicitación a la atacante.

Amaury Vergara también felicita a Charlyn

Por su parte, Amaury Vergara, propietario de Chivas, también se sumó a las felicitaciones por el reconocimiento internacional de Charlyn Corral, destacando que su trayectoria representa una inspiración para las futbolistas mexicanas y para las nuevas generaciones que buscan desarrollarse profesionalmente en este deporte.

¡Qué orgullo ver el talento mexicano llegar tan alto! Charlyn, eres un ejemplo para todas las futbolistas de este país y para las niñas que sueñan con patear un balón. A nombre de Chivas, muchas felicidades por tu reconocimiento como Delantera del Año en la Gala del Balón de Oro

Finalmente, Vergara también dedicó unas palabras al Grupo Pachuca, institución responsable del proyecto deportivo al que pertenece Charlyn Corral. "Mi reconocimiento también para Grupo Pachuca por respaldar al talento mexicano", agregó el propietario del Guadalajara, dejando de lado la rivalidad deportiva para reconocer el trabajo realizado por los Tuzos y el histórico logro de la atacante mexicana.