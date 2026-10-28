Charlyn Corral y Scarlett Camberos son dos de las estrellas actuales de la Liga Femenil | Imago7

Charlyn recibió el Trofeo Gerd Müller, mientras Scarlett se ubicó en el puesto 21 del Balón de Oro 2026

El futbol mexicano tuvo dos protagonistas en la gala del Balón de Oro 2026, debido a que Charlyn Corral fue reconocida con el Trofeo Gerd Müller, que distingue a la mejor delantera del año, mientras Scarlett Camberos ocupó el lugar 21 en la clasificación del Balón de Oro. Detrás de ambos reconocimientos hay historias de perseverancia, obstáculos y una carrera construida a base de goles.

Charlyn Corral, una carrera que abrió camino

Nacida el 11 de septiembre de 1991 en Ecatepec, Estado de México, Charlyn encontró en su familia el primer impulso para perseguir su sueño. Desde niña jugó en las canchas de su colonia, aunque creció en una época en la que las oportunidades para las mujeres en el futbol eran limitadas.

Su talento la llevó a debutar con la Selección Mexicana a los 13 años y a disputar su primera Copa del Mundo un año después. Más adelante, buscó oportunidades en el extranjero, donde destacó con el Levante de España, equipo con el que marcó 88 goles en 124 partidos y conquistó el Trofeo Pichichi en la temporada 2017-2018.

También pasó por el Atlético de Madrid, antes de regresar a México en 2021 para jugar con Pachuca. Con las Tuzas se consolidó como una de las grandes goleadoras de la Liga MX Femenil y conquistó el Clausura 2025.

Charlyn Corral saluda al finalizar su partido debut con Pachuca | IMAGO7

Aparte de eso también conquistó un tetracampeonato de goleo, consecuencia de eso. destacó con la cantidad de goles que anotó en la Liga MX Femenil

34 goles en 2023

44 goles en 2024

57 goles en 2025

Ahora, el Trofeo Gerd Müller representa otro capítulo en una trayectoria de más de dos décadas, la constancia la llevó a recibir reconocimiento internacional; en la temporada 2025-2026 participó con 49 goles, al anotar 42 con Pachuca y 11 con la selección mexicana.

Scarlett Camberos, talento y resiliencia

Nacida el 20 de noviembre de 2000 en California, Estados Unidos, Scarlett Camberos comenzó su carrera en el futbol universitario con UC Irvine, donde destacó con 13 goles y siete asistencias en 22 partidos durante 2021. Su rendimiento le valió el reconocimiento como Jugadora Ofensiva del Año de la Big West Conference.

En 2022 llegó al América, el equipo del que su padre es aficionado, y rápidamente se convirtió en una pieza importante del ataque; sin embargo, en 2023 tuvo que salir de México después de sufrir acoso digital, suplantación de identidad y el hackeo de sus cuentas personales.

Scarlett Camberos en la gala del Balón de Oro con su playera de América | AFP

La delantera continuó su carrera en Estados Unidos con Angel City y posteriormente Bay FC, antes de regresar al América en 2024. Su vuelta coincidió con una nueva etapa de crecimiento deportivo que tuvo como punto destacado la conquista del Clausura 2026, además de los títulos de la Copa de Campeonas de la Concacaf y el Campeón de Campeonas.

Dos historias que representan al futbol femenil