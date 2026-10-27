En exclusiva para RÉCORD, el presidente de los Tuzos habló acerca de todo lo que pasó Charlyn para recibir su premio

Para muchos aficionados del futbol mexicano, la presencia de Charlyn Corral en la gala del Balón de Oro fue un tanto innecesaria, considerando que no fue una de las 30 nominadas a uno de los premios más importantes; sin embargo, el presidente de Grupo Pachuca, Armando Martínez, ha dejado en claro que su delantera sí fue invitada a la ceremonia, pero también agregó que "ella no sabía que iba a ser premiada".

En exclusiva para RÉCORD, el directivo de las Tuzas describió todo el proceso que vivió 'Char' para poder llegar a la edición 70 del Balón de Oro, además de mencionar todo lo que se hará posteriormente con el premio de la Mejor Goleadora del Año, de quien el equipo hidalguense se siente muy orgulloso.

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"El secreto mejor guardado del futbol mexicano"

Armando Martínez es consciente de que nadie en el futbol de México estaba enterado de que Charlyn Corral sería premiada como la mejor goleadora del año, así que en el programa Infiltrados de RÉCORD, dio una explicación detallada de cómo se dio el anuncio interno de que 'Char', como él la llama, supo que tenía que viajar a Londres para recibir su premio.

Es el secreto mejor guardado del futbol mexicano porque para que no se haya enterado nadie en los medios fue toda una aventura. Se comunicaron hace como tres o cuatro semanas diciendo que Char estaba nominad a los premios, pero pedían mucha confidencialidad y fue todo al principio. Luego vinieron las nominaciones y pensamos que era algo raro que no estuviera en la lista y después ya me avisaron a mí cuál era el premio que ella había ganado

Sin embargo, continuando con el relato de lo sucedido, a pesar de haber invitado a los papás de Charlyn y haberle hecho unos videos alusivos al galardón, Martínez aseguró que ella no sabía que iba a ganar un premio.

Llegando allá, mi hija le dijo que preparara un speach por si ganaba algún premio. Ella es muy inteligente y ya se había percatado de ciertas cosas; ella no sabía, así que fue una emoción para todos.

Corral recibió su premio con Harry Kane como testigo | AP

¿Cómo se ganó Charlyn este premio?

Charlyn Corral hizo historia en la ceremonia del Balón de Oro 2026 al convertirse en la primera mexicana en recibir el Trofeo Gerd Müller, reconocimiento que distingue a la Mejor Delantera del Mundo. La atacante de Pachuca consiguió el galardón gracias a su destacada capacidad goleadora tanto con las Tuzas como con la Selección Mexicana, consolidándose como una de las futbolistas más importantes a nivel internacional.

A diferencia del Balón de Oro, el Trofeo Gerd Müller no se entrega mediante votaciones de periodistas o especialistas, sino a través de un criterio estadístico que contabiliza los goles oficiales anotados durante la temporada con clubes y selecciones nacionales. Como referencia de su contundencia, Corral registró 57 anotaciones durante 2025, de las cuales 50 fueron con Pachuca y siete con México, aunque esas cifras corresponden a un periodo distinto al evaluado para el premio de 2026. En la categoría masculina, el reconocimiento fue otorgado al inglés Harry Kane.