Balón de Oro: Todos los futbolistas ingleses que han ganado el premio

Harry Kane es destacadado como el ganador del Balón de Oro del 2026 | AP

Harry Kane se convirtió en el futbolista más reciente en llevarse el premio individual más importante en la historia del futbol

La gala del Balón de Oro 2026 se ha convertido en el evento que ha entregado al quinto futbolista inglés que ha ganado el premio individual con Harry Kane encabezando toda la ceremonia; sin embargo, esta es la sexta ocasión en la que el futbol inglés se lo lleva, pues hay alguien que lo ha ganado un par de ocasiones.

El actual futbolista del Bayern Munich se convierte también en el segundo inglés que gana el balón dorado siendo parte de un plantel que no es de Inglaterra, solo después de Kevin Keegan que también militaba en la Bundesliga, específicamente en el Hamburgo cuando lo ganó el par de ocasiones que lo hizo.

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¿Quiénes son los ingleses que conforman esta lista?

Para hablar del primer futbolista de Inglaterra que ha ganado el Balón de Oro, hay que remontarnos 70 años en el pasado, pues en 1956, Stanley Matthews, quien jugaba para el Blackpool FC, se convirtió en el primer inglés en ganarlo; sin embargo, el detalle que sobresale al respecto de esto es que también fue el primer jugador de toda la historia en llevarse el galardón.

Diez años más tarde, llegó el segundo Balón de Oro para el futbol inglés con Sir Bobby Charlton, quien para ese momento militaba en el Manchester United; luego pasaron 12 y 13 años respectivamente, pues vino la consecución del trofeo individual en un par de ocasiones con Kevin Keegan, siendo el tercer jugador de Inglaterra en conseguirlo, pero el primero en hacerlo con un club que no pertenecía a las ligas de su país en 1978 y 1979 ganándolo con el Hamburgo.

Bobby Chartlon como uno de los ganadores ingleses del Balón de Oro | realmadrid.com

22 años después fue cuando volvió a suceder, pues hasta 2001, Michael Owen se convirtió en el ganador del codiciado balón dorado siendo jugador del Liverpool, así que no solo regresó a un futbolista inglés, pues al mismo tiempo también regresó a la Premier League. Este triunfo reciente de Harry Kane, hace que llegue a cinco la lista de ganadores ingleses, pero con todo y su pasado en el Tottenham, el 'Huracán' lo ha ganado jugando para el Bayern Munich.

Se quedaron cerca de incrementar la lista

Hablando de los segundos lugares, quienes estuvieron muy cerca de conseguir un Balón de Oro más son siete futbolistas, aunque dos de ellos repetidos desde la lista de ganadores:

Billy Wright (1957)

Bobby Moore (1970)

Bobby Charlton (1967 y 1968) siendo ganador en 1966

Kevin Keegan (1977) previo a ganarlo en un par de ocasiones consecutivas

Gary Lineker (1986)

David Beckham (1999)

Frank Lampard (2005)