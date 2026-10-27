Previo a la ceremonia del galardón, el periodista especializado en fichajes vivió un momento curioso

La ceremonia del Balón de Oro 2026 estuvo marcada por un inesperado incidente incluso antes de que comenzara la entrega de premios. Durante la alfombra roja, un elemento de seguridad protagonizó un altercado con un fotógrafo que se atravesó en plena transmisión de DAZN, justo cuando el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano se encontraba frente a las cámaras.

Los hechos ocurrieron durante la cobertura previa a la gala, cuando decenas de periodistas, fotógrafos e invitados se encontraban reunidos para seguir la llegada de las principales figuras del futbol mundial. En medio del movimiento de los asistentes, un fotógrafo terminó atravesándose en el espacio donde DAZN realizaba su transmisión, lo que provocó la intervención de un integrante del personal de seguridad.

La situación llamó la atención por la manera en que reaccionó el elemento de seguridad, quien sujetó bruscamente al fotógrafo para retirarlo del lugar. El altercado ocurrió frente a Fabrizio Romano, convirtiéndose en uno de los momentos más incómodos de la alfombra roja de una ceremonia que reunió a las principales estrellas del futbol internacional.

¿Qué pasó con Fabrizio Romano durante la alfombra roja del Balón de Oro?

El incidente comenzó cuando el fotógrafo, aparentemente desorientado entre la multitud, apareció en el encuadre de la retransmisión de DAZN. Su presencia provocó que un integrante de seguridad interviniera de manera inmediata para apartarlo de la zona destinada a la cobertura televisiva.

Sin embargo, la forma en que el guardia sujetó al fotógrafo provocó una escena de tensión, debido a la brusquedad con la que intentó retirarlo. Todo sucedió a escasos metros de Fabrizio Romano, quien se encontraba participando en la cobertura de la ceremonia, por lo que el altercado quedó relacionado con la transmisión del reconocido periodista especializado en fichajes.

El episodio ocurrió en la alfombra roja del London Palladium Theatre, recinto elegido para celebrar la edición número 70 del Balón de Oro. Aunque el incidente no impidió que continuara la gala, las imágenes del enfrentamiento llamaron la atención por tratarse de un evento caracterizado por el glamour y la presencia de las mayores figuras del futbol mundial.

Harry Kane con su trofeo del Balón de Oro | AP

¿Quiénes ganaron el Balón de Oro 2026?

Más allá de la polémica ocurrida antes de la ceremonia, Harry Kane se convirtió en el gran protagonista de la noche al conquistar el Balón de Oro 2026. El delantero del Bayern Múnich superó en las votaciones a Lamine Yamal y Kylian Mbappé, consiguiendo por primera vez el reconocimiento individual más importante del futbol mundial. Además, el inglés recibió el Trofeo Gerd Müller como mejor delantero del año.

En la rama femenil, Alexia Putellas conquistó su tercer Balón de Oro, igualando el récord de su compatriota Aitana Bonmatí, quien había ganado las tres ediciones anteriores. La futbolista española volvió a lo más alto después de sus triunfos de 2021 y 2022, mientras que Lamine Yamal recibió el Trofeo Kopa al mejor jugador joven y la mexicana Charlyn Corral hizo historia al conquistar el Trofeo Gerd Müller femenil.