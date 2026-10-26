La emotiva reacción de la Hormiga González ante el saludo de ‘Goku’

Armando 'Hormiga' González, jugador mexicano del Olympiacos, en festejo de gol en Europa League | AP

Mario Castañeda, actor de doblaje mexicano, sorprendió al jugador mexicano

Armando "Hormiga" González recibió un inesperado saludo de Mario Castañeda, actor de doblaje mexicano, quien da voz a Son Goku adulto y la reacción del exjugador de Chivas fue más que emocionante al escuchar al personaje.

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¿Cómo fue el saludo de ‘Goku’?

Fue a través de una entrevista en la concentración de la Selección Mexicana de la Fecha FIFA pasada, cuando Claro Sports protagonizó este encuentro, con un video y al primer momento la alegría del futbolista fue notoria con unos ojos que no podían dejar de brillar.

“Me ha dado mucho gusto verte celebrar goles haciendo un Kame Hame Ha, porque eres un ejemplo para la juventud, para los jugadores, para todo México”, inició destacando Mario Castañeda.

Mario Castañeda, actor de doblaje de Goku | X: @ccp_mario

Asimismo, mandó sus buenos deseos al exjugador de Chivas: “Tienes una carrera que se va cimentando muy bien, con logros que valen por todo tu talento, así que te deseo todo el éxito siempre con la Selección y con tu equipo allá en Grecia.”

Finalmente, catapultó con el famosa frase de ‘Goku’: “Te mando un saludo porque eres la primer Hormiga Super Saiyajin que conozco y te mando un enorme ¡Kame Hame Ha!”

Goku y algunos de los Guerreros Z | ESPECIAL

Influencer dedica posteo a La Hormiga González

Uno de los momentos más comentados en los recientes días fue una publicación de Marigona Gona, influencer oringinaria de Kosovo y seguidora del Olímpicos, quien destacó una especial dedicatoria a Armando González.

La modelo compartió en Instagram una combinación de emojis que no pasó desapercibida: una hormiga, la bandera de México y dos corazones, uno rojo y otro blanco que desató la reacción mexicana.

Cabe mencionar, que Gona ha mantenido una presencia constante en Instagram, donde comparte parte de su vida cotidiana y su afinidad por el Olympiacos y ahora celebró el triunfo impulsada por el mexicano ante el Sparta Praha en la Europa League.