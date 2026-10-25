La modelo dejó un posteo dirigido al jugador mexicano

La aventura europea de Armando ‘Hormiga’ González continúa generando repercusiones más allá de las canchas. Después de su participación en el encuentro del Olympiacos frente al Sparta Praha, correspondiente a la UEFA Europa League, una publicación de Marigona Gona despertó la curiosidad de los aficionados mexicanos.

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La modelo e influencer compartió en Instagram una combinación de emojis que no pasó desapercibida: una hormiga, la bandera de México y dos corazones, uno rojo y otro blanco.

Los símbolos hicieron referencia al atacante mexicano y a los colores del conjunto griego, por lo que su publicación comenzó a circular entre los seguidores del futbolista.

¿Quién es la influencer?

Pero ¿quién es la mujer que se encuentra detrás de este mensaje? Marigona Gona es una creadora de contenido y modelo originaria de Kosovo que ha ganado notoriedad en Europa gracias a su presencia en redes sociales. Su perfil combina fotografías personales, sesiones de modelaje y publicaciones relacionadas con el deporte, una mezcla que le ha permitido construir una comunidad considerable de seguidores.

Su historia con la fama digital comenzó a tomar fuerza en noviembre de 2024. Durante un partido de baloncesto entre el Olympiacos y el ASVEL Villeurbanne, correspondiente a la Euroliga, las cámaras la enfocaron en las gradas. La imagen se difundió rápidamente y provocó que numerosos aficionados buscaran conocer su identidad, convirtiéndola en una figura viral entre los seguidores del deporte europeo.

Influencer Marigona Gona desde el palco viendo un partido del Olympiacos | @Γηπεδο Γ.Καραισκακης

Una fiel seguidora del Olympiacos

Desde entonces, Gona ha mantenido una presencia constante en Instagram, donde comparte parte de su vida cotidiana y su afinidad por el Olympiacos. Su relación con el entorno del club ya era conocida antes de que la atención de los aficionados mexicanos se dirigiera hacia ella por la actuación de González.

De acuerdo con información difundida por medios deportivos en octubre de 2026, la influencer tiene 25 años y está por cumplir 26. También se ha reportado que estudió enfermería y que pasó parte de su infancia en Alemania, después de que su familia se trasladara a ese país. Con el paso del tiempo, su popularidad en internet le abrió oportunidades en el modelaje y amplió su alcance entre los aficionados.

'Hormiga' González en celebración con Olympiacos | X: @olympiacosfc