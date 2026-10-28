Sebastián Abreu revela si Gilberto Mora jugará ante América: ¿Cuál es el estado de salud de la joya mexicana?

Gilberto Mora maneja el balón en un juego de Xolos | Mexsport

El técnico de Xolos confirmó que el juvenil ya superó las molestias y respondió favorablemente a las evaluaciones físicas, pero dejó claro que su participación sigue en veremos

Gilberto Mora podría reaparecer con Tijuana en el duelo de este miércoles ante América, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026. Sebastián Abreu habló sobre la situación del juvenil en una charla con Fox y explicó que, aunque su recuperación marcha favorablemente, no tomará decisiones apresuradas sobre su regreso.

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¿Qué dijo Sebastián Abreu sobre la recuperación de Gilberto Mora?

El entrenador uruguayo se mostró satisfecho por la evolución del futbolista, quien ya dejó atrás las molestias que lo habían mantenido bajo observación. Sin embargo, Abreu insistió en que la prioridad es garantizar que el jugador se encuentre en condiciones óptimas antes de volver a competir.

“Primero, estoy contento de que esté en perfectas condiciones, que haya erradicado las molestias y que esté bien en las evaluaciones de fuerza y físicas”, expresó el estratega de Xolos.

Abreu también dejó bien claro que no pondrá las necesidades deportivas personales o del equipo, por encima de la salud del jugador.

“No hay que priorizar el egoísmo del entrenador para el equipo por encima de la salud de un chico; cuando esté en excelentes condiciones y tenga el alta médica en todos los sentidos, ahí lo podemos tener y estará totalmente 'convocable' para el partido”, explicó.

Gilberto Mora se prepara para tirar penal ante Tuzos | Imago7

¿Gilberto Mora será titular ante América?

El técnico fronterizo reveló que el cuerpo técnico ha trabajado distintas alternativas para afrontar el compromiso ante las Águilas, por lo que la presencia de Mora dependerá de su evolución y de las garantías médicas que tenga antes del encuentro.

“Estuvimos entrenando diferentes alternativas”, comentó Abreu, quien dejó abierta la posibilidad de utilizar al juvenil desde el inicio o darle minutos como relevo, dependiendo de su estado físico y futbolístico.

Gilberto Mora celebrando un gol con Xolos | IMAGO7