Sport Witness ha revelado que los Gunners están decididos a ganar el fichaje a sus rivales en la Premier League

El futuro de Gilberto Mora empieza a esclarecerse, en las últimas horas informes desde Inglaterra han resaltado que el Arsenal está adelantado, sobre sus principales rivales en la Premier League, para fichar al juvenil mexicano en el mercado de invierno.

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¿Cómo está el caso de Gil Mora y Arsenal?

El medio inglés Sport Witness destaca que Arsenal estaba intentando adelantarse a la competencia en recientes informes, que data con meses atrás, y ahora están decididos por concretar la llegada del jugador del Xolos en la próxima ventana de transferencias.

Dicha información ha sido retomada por Mirror que resalta la situación destacando que “Sports Witness afirma que el interés de los Gunners por el mediocampista ofensivo del Club Tijuana se remonta a octubre del año pasado y que ahora han concretado su fichaje”.

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana, previo al partido ante Estados Unidos | IMAGO7

Claudio Suárez reveló que hubo ofertas del Arsenal y Bayern Múnich

Esta información toma mayor fuerza después de la entrevista que concedió Claudio Suárez, a Unanimo Deportes, hace tan solo unos días asegurando que le consta que hubo ofertas del Arsenal y el Bayern Múnich.

“A mí me consta que tuvo ofertas. El Arsenal lo buscó, el Bayern Múnich lo buscó”, refrendó el exjugador mexicano con máxima certeza sobre el futbolista que recién cumplió 18 años.

Gilberto Mora, jugador de Xolos de Tijuana, en la Liga MX | IMAGO7

Asimismo, Suárez dio a conocer los pormenores del caso: “La idea del Arsenal era adquirir sus servicios y prestarlo a otro equipo, porque a lo mejor en el Arsenal no iba a ser titular. Yo me enteré de que Arsenal y Bayern le ofrecían un gran proyecto”.

En dicha entrevista con el medio también destacó la importancia de emigrar al futbol europeo: “El hecho de estar ya entrenando allá, de estar en Europa, te ayuda a crecer. No es fácil estar solo, aunque esté la familia.”

“Son diferentes metodologías a las que se trabajan en México. Creo que en México está uno más relajado y todo eso le puede ayudar mucho inmediatamente a Gil Mora”, mencionó Claudio Suárez.