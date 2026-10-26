El Pentapichichi consideró que pudo conquistar dos o hasta tres galardones individuales y recomendó a Gilberto Mora fichar por un equipo grande de Europa

Si una vez se han preguntado: ¿Cuántos Balones de Oro hubiera ganado Hugo Sánchez? Pues el mismo Pentapichichi considera que su legado en el futbol pudo ser todavía más grande si no hubiera existido discriminación durante su mejor etapa como jugador.

El exdelantero mexicano aseguró que tenía argumentos para conquistar dos o incluso tres Balones de Oro, pero las circunstancias de su época le impidieron competir por este reconocimiento en igualdad de condiciones.

Durante una charla que tuvo con ESTO, el Pentapichichi recordó los obstáculos que enfrentó en su carrera y señaló que tanto él como Diego Armando Maradona fueron perjudicados por las restricciones de aquellos años. Además, destacó la importancia de sus logros colectivos, aunque también recordó con orgullo haber conquistado la Bota de Oro durante su etapa en el futbol español.

Hugo Sánchez cree que pudo ganar dos o tres Balones de Oro

“Primero me discriminaron, porque no podía ganar Balones de Oro ni Maradona ni yo en nuestra época dorada”, expresó el exfutbolista mexicano al recordar las limitaciones que existían para acceder a este tipo de reconocimientos.

Sánchez fue más allá y aseguró que, de no haber existido esa discriminación, su palmarés individual pudo haber sido todavía más destacado. “Si no se hubieran discriminado, yo creo que podrían haber sido dos y posiblemente tres”, comentó.

A pesar de ello, el histórico goleador del Real Madrid resaltó que los títulos colectivos tienen un valor especial en la carrera de cualquier futbolista. Sin embargo, también recordó uno de sus logros más importantes: haber sido el primer jugador en conquistar la Bota de Oro mientras jugaba en España.

Hugo Sánchez, tras obtener el título del Apertura 2004, al vencer a Monterrey. l MEXSPORT

Hugo Sánchez recomienda a Gilberto Mora jugar en Europa

Más allá de recordar su trayectoria, el exdelantero mexicano también habló sobre el futuro de Gilberto Mora, una de las jóvenes promesas del futbol nacional. Al ser cuestionado sobre el camino que debería seguir el jugador, Hugo Sánchez fue contundente al recomendarle dar el salto al futbol europeo.

“Fácil, Europa y a los equipos más grandes. Y si ese es el Real Madrid, mejor”, señaló el Pentapichichi, quien también mencionó a Kylian Mbappé como uno de los futbolistas actuales con los que le gustaría compartir cancha.

Además, cuando le preguntaron qué delantero de la actualidad tiene características similares a las suyas, Hugo Sánchez eligió al noruego Erling Haaland.

Finalmente, el histórico goleador extendió su recomendación a todos los futbolistas mexicanos y dejó clara su postura sobre el crecimiento de los talentos nacionales: “Yo recomiendo a Gilberto Mora y a todos los futbolistas mexicanos que se vayan a jugar a Europa”.