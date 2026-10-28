América, imán de taquilla: las Águilas protagonizan tres de los cinco partidos más convocantes

El equipo de Coapa se mantiene como uno de los equipos con más asistencia durante el Apertura 2026

El América no solamente busca ser protagonista dentro de la cancha, también se ha convertido en uno de los principales atractivos para la afición en las tribunas durante el Apertura 2026 de la Liga MX.

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Durante el segundo semestre del año, las Águilas han estado presentes en tres de los cinco partidos que han superado los 50 mil espectadores.

Brian Rodríguez agradeciendo el apoyo de la afición de América | MEXSPORT

Hasta el momento, cinco encuentros del campeonato han rebasado esa cifra de asistencia, pero ninguno ha convocado a más aficionados que el Clásico Nacional. El duelo entre América y Guadalajara reunió a 72 mil 990 personas, para colocarse como el partido con mayor entrada del torneo.

La presencia americanista también destaca en el segundo lugar de la lista. El encuentro entre Atlante y América registró 58 mil 576 aficionados, mientras que el choque entre Cruz Azul y Atlante reunió a 53 mil 136 espectadores para ocupar la tercera posición.

Protocolo previo al Clásico Nacional en el Estadio Azteca, entre América y Chivas | MEXSPORT

Los otros dos compromisos que superaron la barrera de los 50 mil asistentes fueron el Monterrey contra Tigres, con 51 mil 017 personas, y el América frente a Pachuca, que convocó a 50 mil 330 aficionados.

De esta manera, el conjunto azulcrema aparece en tres de los cinco partidos con mayor asistencia del Apertura 2026: el Clásico Nacional, su enfrentamiento ante Atlante y el duelo contra Pachuca. En conjunto, estos tres encuentros acumularon 182 mil 896 espectadores.

Con la fase regular entrando en su recta final, todavía queda por ver si algún encuentro logra superar los registros actuales y si las Águilas mantienen su presencia entre los partidos más concurridos del campeonato.