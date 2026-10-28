Juninho en celebración con Pumas en la Liga MX en el Apertura 2026 | IMAGO 7

Con tres partidos restantes en el calendario, Universidad Nacional espera conseguir el objetivo de alcanzar la Fase Final

Un irregular torneo tiene a Pumas con pocas opciones de clasificar a Liguilla y con un calendario complicado, especialmente en las dos últimas fechas, en las que enfrentará a América y Rayados.

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¿Cómo va Pumas en la tabla del Apertura 2026?

Con 17 puntos, Pumas ocupa el lugar 12 de la tabla, pero con la desventaja de tener una diferencia de goles de -3. La distancia del octavo puesto, donde Tijuana se ubica, es de exactamente tres puntos, es decir, todavía hay opciones pero un margen muy corto.

Jugadores de Pumas en lamento en la Liga MX | IMAGO 7

El siguiente compromiso es ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, una plaza que se le ha dado bien a Pumas y que espera hacerlo valer en este partido trascendental para sus aspiraciones de clasificar a la Fase Final.

¿Cuál es el panorama de Pumas?

Es el único encuentro fuera de casa en esta recta final, pues ante América y Rayados será en el Olímpico Universitario. Los antecedentes más recientes frente a esos clubes son positivos, con triunfo frente a cada uno en torneo regular.

Robert Morales abre el marcador para Pumas ante Tigres en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

Seguramente el duelo más complicado en este tramo es contra América, al ser un Clásico Capitalino y con las Águilas como líderes de la tabla. Sin embargo, los del Pedregal pueden hacer pesar su localía.