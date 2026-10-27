Pumas ya tiene una oferta en la mesa para renovar a Robert Morales, ¿Qué respondió el club?

El delantero paraguayo ha respondido con los felinos marcando 14 goles en 39 encuentros

​Primer contacto. La directiva de Pumas ya sostuvo las primeras conversaciones para la renovación del atacante paraguayo Robert Morales y habrá una segunda reunión próximamente para definir otros detalles, en caso de que los universitarios se hagan de sus derechos.

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​De acuerdo con fuentes inmiscuidas en la operación, en los últimos días se llevó a cabo la conversación donde el conjunto de la UNAM y gente allegada al futbolista expusieron sus posturas. Se sabe que, en el caso del paraguayo, se busca un contrato de entre 3 y 4 años; sin embargo, la directiva no dio una respuesta afirmativa o negativa sobre el asunto.

​Fuentes al interior del club aseguraron a RÉCORD que efectivamente ya hubo un primer acercamiento hace un par de semanas y se volverá a abrir el diálogo con los representantes del futbolista guaraní.

Robert Morales festeja gol ante Cruz Azul | Imago7

​Presuntamente, Robert tiene ofertas de España y Brasil, así como una de un equipo importante del balompié mexicano y otra de la MLS que busca, incluso, la compra definitiva del sudamericano.

​Se espera que la propuesta que quedó en la mesa de Pumas se resuelva antes de la Fecha FIFA porque "podría ser tarde", ya que le han dado prioridad al equipo para la renovación, pero solo hasta cierta fecha límite.

Robert Morales abre el marcador para Pumas ante Tigres en Ciudad Universitaria | MEXSPORT