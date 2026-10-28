Les pasó con Jordan Carrillo, la revelación de Pumas para llegar a la Final: Santos Laguna reconoció su revaloración, Chivas ofreció altísima compra y sueldo al futbolista y Universidad no supo retener a la joya, que estaba a préstamo.

Hoy hay una situación similar en Cantera con La Pantera Morales, pero con cambios clave: Toluca sí pretende honrar la palabra y venderlo a los auriazules como estaba pactado, antes que sacarle mayor rendimiento en el mercado internacional.

El agente de La Pantera se sentó hace dos semanas con la directiva escarlata para acordar la extensión en Toluca, y ahora, a punto de acabarse la cesión con Pumas, ya sabe que la directiva auriazul busca hacer válida la compra, que ronda los 4 millones de dólares. Pero aún deben convencer al futbolista con un mejor contrato, pues hay otros postores por el paraguayo. Están en eso y deben apurarse para que no hagan un ‘Jordan a Chivas’.

…Y NO LO QUERÍAN EN CANTERA

Efraín Juárez había pedido al delantero guaraní que salió campeón con Platense en Argentina, Ronaldo Martínez, sin embargo, Toluca puso en Cantera la opción de La Pantera, pues no jugaría con los Diablos ante la titularidad de Paulinho. Toño Sancho reconoció que era mejor operación y acordaron el préstamo.

Morales quería volver a su selección para ir al Mundial, y a pesar de un Clausura 26 a fuego, con 9 goles y 2 asistencias, se le fue. Hoy ya volvió a Paraguay y de nuevo es un jugador atractivo para otros mercados.

UN GRANDE MX ACECHA A MORALES

Entre los que ya sondearon al futbolista y la opción en Toluca están dos equipos de Liga MX: Cruz Azul y Tigres, que saben del costo ‘accesible’ de La Pantera Morales y tienen la capacidad de mejorar el salario que le da Pumas. Además, hay un par de clubes de la MLS que también están interesados en el delantero paraguayo. Venga, Universidad.

EL PLEITO DEL CANELO POR HORARIO

La pelea del Canelo Álvarez contra Christian Mbilli en Arabia Saudita está cargada de polémica, y se suma el tema del horario. En México, el pleito que es PPV de DAZN pasa por TV Azteca y ya se adelantó que sería a las 23:00 horas aproximadamente que subiría el mexicano al ring, que serían las 8:00 de la mañana en Riad, sede del enfrentamiento.

Sin embargo, me contaron que El Canelo estuvo negociando estos días el cambio de horario, pues no quiere pelear tan temprano en Arabia Saudita, sino que prefiere que sea a las 11:00 de la noche, pero locales. A DAZN no le parece, pues como dueños de la transmisión quieren primetime para México y Estados Unidos, en especial Los Ángeles (que sería 22:00). Acá TV Azteca no tiene poder de decisión. Veamos en qué acaba.

¿CAMBIO DE NOMBRE EN DOÑA TELE?

Después de que se destapó en Estados Unidos la orden de retención a Manuel Arroyo, dueño de Grupo Lauman, que aún hace FOX Sports México, por los adeudos e “intenciones de interferir con el negocio legítimo de FOX”, pues se acerca el momento en que esta señal deportiva deberá de dejar ya de usar ese nombre.

La fecha exacta es el próximo 10 de noviembre, día que Lauman ya no podrá llamar FOX Sports México a su señal y plataformas. Se especuló que seguirían con cambio de nombre a bein Sports México, sin embargo, me cuentan que no es algo seguro. Veamos qué hacen.