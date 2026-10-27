Los aficionados quieren limpia en el organigrama, la regioprensa ya no sabe ni qué inventar y en el estadio se aleja la gente. Pero acá estoy para ponerle claridad al asunto

Vaya relajo que se traen en Tigres para darle solidez a la estructura interna. Los aficionados quieren limpia en el organigrama, la regioprensa ya no sabe ni qué inventar y en el estadio se aleja la gente. Pero acá estoy para ponerle claridad al asunto.

Se soltó un rumor de que se van directivos al acabar este torneo del conjunto felino... y sí, pero no. Mauricio Doehner, el mandamás del changarro en Sinergia, no se va. Ya para que no se hagan bolas. Es el único seguro, seguro de toda la organización.

El que sí está en tres y dos es el que le sigue, Carlos Emilio González, quien apenas llegó en el verano precedido de diversos cargos en CEMEX, que desempeñó con éxito, pero en Tigres nomás no se acopla como presidente en la silla que dejó Culebro. No se le da al Jarocho y ya lo detectaron arriba. Este es el principal cargo que están analizando mover en diciembre.

¿Y el nuevo entrenador de Tigres?

También se especuló que Vucetich dejará su cargo como técnico y como Vicepresidente Deportivo, pero no es así. Hay que recordar que al Rey Midas no lo trajo ni Doehner ni El Jarocho, sino altos mandos en CEMEX, es decir, lo impusieron desde arriba y de una vez para que quede claro: no se va Vuce, sólo deja de ser el entrenador, seguirá como responsable deportivo.

Ahora, ¿quién para técnico? Se pone sabroso. Ya sabes que Barros Schelotto es opción, pues en Argentina hasta cantinfleó con aquello de que en "diciembre veremos". Eso fue lo que pidió en su momento, no salir ya de Vélez sino empezar el proyecto de Tigres en 2027. Y así sigue, pues es el candidato de Doehner. Así de claro.

¿Y por qué suena tanto el Tano Ortiz? Pues porque el extécnico del Monterrey es el candidato de El Jarocho. Así es. A Carlos Emilio González se le hizo una tremenda ideota traer a un entrenador con ascendencia rayada. Es otra de las decisiones que no cuadran a la interna y que podrían terminar con la salida del actual Presi felino. Veamos.

Pumas 'ayudó' a Cruz Azul

Los que ya están instalados en la carrera por pelear el título de Liga MX de nuevo son los campeones, Cruz Azul, con un Joel Huiqui que muestra madurez como pocos pensaron. Pues me contaron que el punto de inflexión esta temporada para La Máquina fue precisamente el duelo ante Universidad en el Olímpico.

Llegaron a hilar tres derrotas al inicio del Apertura; luego fueron gitanos, hasta que llegó el primer tiempo contra Pumas, en el que parecía que los iban a golear en CU. El descanso fue clave; vino un discurso que los sacudió, los reconectó, se hablaron y reaccionaron. Despertó el campeón, sacó el partido y a partir de ahí viene el pleno de victorias en la 'jornada triple', con el despertar de la ofensiva.

Huiqui entendió los cambios que debía hacer, como darle paso a Gudiño frente a Kevin, hacer que Montaño tomara el rol de Paradela, que Mozo fuera protagonista o alternar al Toro y Nico arriba. Perder contra Pumas es algo que cala hondo en Cruz Azul, por lo que aquella plática en CU fue el punto de inflexión y La Máquina ya tomó vuelo.

Montaño protege a Paradela

Aprovechando, sólo contarte que Paradela ya está para saltar a la cancha; desde el juego contra Pachuca podía alinear, pero ante el resurgir de Montaño, clave a partir de aquel segundo tiempo en CU, Huiqui decidió no apresurar el regreso del argentino. Así que con Andrés como opción, no fue necesario precipitar el retorno del mejor jugador de La Máquina; vaya plantel que tienen para darse estos lujos.

Talento se mueve de Doña Tele

Ya de salida, pues de entrada explicar que en Estados Unidos ya le están exigiendo por vías legales a Manuel Arroyo, dueño de Grupo Lauman, que tiene hasta noviembre a Fox Sports México al aire, que pague los adeudos que mantiene y deje el nombre de la marca de la señal deportiva.

Mientras tanto, en los estudios de México, un importante talento está analizando cambiar de aparador. Hace unos días, el gran Carlos Hermosillo ventiló al aire la falta de elementos en FS México ante tanto recorte que han hecho, por los quejosos de las deudas que tiene Lauman con sus trabajadores.