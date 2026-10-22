Se les dijo: América es favorito al título y después de ver el paseo que le metieron al Atlas anoche en el Jalisco, no me queda duda que no hay contendiente para las Águilas de Almada. La 17 está en el horno.

MÁS CAMBIOS EN EL NIDO… ¿Y BAÑOS?

Pues la directiva española que puso General Atlantic no está dejando títere con cabeza al interior del equipo de Coapa, en especial entre los directores. Reverter se ha encargado de colocar personas de confianza en los puestos clave. Y siguen los cambios.

Hoy es un nuevo grupo el que dirige la estructura en el Nido, ya no están desde Joaquín Balcárcel, el brazo derecho de Azcárraga (bueno sí está en el papel, pero no opera ni toma decisión), ni González Iñárritu, presidente operativo, Quentin Paquelier (comercial), Dieguito Ramírez (director de futbol) o los Navarrete o Peniche, vaya hasta el área de comunicación fue tocada con el gran Uriel Pérez. Y faltan.

Hay versiones al interior que apuntan a más cambios estructurales en la Presidencia Deportiva, la que ostenta Santiago Baños, sin embargo, me cuentan que el gran trabajo del directivo más ganador de la actualidad en Liga MX, y especialmente lo que están haciendo este torneo, ha frenado a los españoles.

Cuando llegó Reverter, pretendía que Xavier Budó tomara el cargo de Baños, pero Azcárraga lo detuvo ante los grandes resultados de Santiago. Hoy parece convencer a los catalanes. Veamos en diciembre como viene la mano, porque si cortan a su Presidente Deportivo, ya hay más de uno formado para hacerse de sus servicios, no sólo clubes sino Federación. Ahí te la dejo.

FALTA SER MÁS GUERRERO AL TIGRE

Vaya cargada que le tocó al Cachorro Guerrero, el central de Tigres que la regó ante León feo en los dos goles, y que en redes le dieron con todo. Fue tanta la violencia digital contra el tijuanense de 23 años, que Rafa decidió mejor cerrar su cuenta de Instagram (@rafa_guerrero33). Así, en un día tronaron al chavo, que es un talentazo, tiene mucho para crecer. A veces la afición no mide lo que siginifica insultar en la jungla virtual. Desde acá mucha fuerza, como Guerrero en pie de lucha, Cachorro. A darle.

Y EN QUERÉTARO FALTA SEGURIDAD

Donde también atacaron a familia de un jugador fue en Querétaro, pues Mariana Echeverría, esposa del portero Óscar Jiménez, portero del Atlante, reportó en redes que a ella y a sus pequeños, les aventaron comida y bebidas en la tribuna, además de que insultaron a sus papás. No se vale. La ex integrante de La Casa de los Famosos reportó el incidente con fotografías de los agresores y todo, pero como sucede en nuestra Liga MX, pues no pasó nada. Ni pasará. Hay que poner más atención ahí.

¿OTRO TALENTO SE VA DE DOÑA TELE?

Y ya de salida, pues hay más cambios en Doña Tele, ahora en el Líder Mundial uno de sus talentos más prestigiosos y que sabe poner el dedo en la llaga, pero no desde el estómago, sino desde la argumentación que pocos conservan hoy en la pantalla chica: Roberto Gómez Junco.