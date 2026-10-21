El vicepresidente deportivo se atrevió a decir que con su director técnico todo estaba “fantástico”. Y es que era apenas el inicio y eran la misma persona: Víctor Manuel Vucetich, el Rey Midas e histórico entrenador de Rayados entraba al rescate de Tigres.

El armado del plantel terminó gris contrario a lo acostumbrado por directivas anteriores, Carlos Emilio González advirtió que el presupuesto estaba justo y que no habría “bombazos”. Hoy la situación de los felinos se complicó, apenas 14 puntos en 13 partidos es cosecha pobre y luce difícil que se cuelen a Liguilla, más por el cierre, visitas a Pumas y Pachuca, y en casa contra dos favoritos: Cruz Azul y América. Vaya complejidad para Vuce.

¿OTRO REFUERZO RAYADO PARA EN EL UNI?

¿Tiempos de cambiar al técnico, aunque el Vice diga lo contrario? Tranquilos en San Nico: el entrenador interino termina el Apertura, tomará por completo el cargo en la dirección deportiva y ya preparan al relevo en el banquillo.

Y aunque mucha de la regioprensa insiste en que llega el Tano Ortiz al Volcán, te puedo asegurar que no es así. No cometerán el error de traer a otro refuerzo con pasado rayado. Aunque el argentino ya lanzó desde Chile que podría llegar a Tigres, no va por ahí.

En el Uni están preparando un perfil mucho más interesante para entrarle como técnico con proyecto completo para el siguiente torneo, atentos porque viene el resurgimiento. No este Apertura, para el que sigue.

LO PEOR QUE PASA EN EL VOLCÁN

Y ya para cerrar con Tigres, lo peor que les puede pasar hoy no es no calificar a la Liguilla, sino que su afición los siga abandonando. Porque está pasando: Acumulan cinco partidos en los que no llegan al 85% del aforo del Uni, es decir, 35 mil personas o menos. Eso sí es para preocupar en las oficinas de Sinergia. Veamos cómo lo revierten.

PUMAS CELEBRA HISTORIA CON HUGO

Porque su presente sigue corto. Por eso, un aplauso al Club Universidad que rendirá un homenaje a uno de sus hijos pródigos, el más grande en la historia de nuestro futbol: Hugo Sánchez, que cumple 50 años de su debut (justamente ante Tigres, el rival en turno), y tendrá celebración en el Olímpico de CU. Merecidísimo. Además, está por estrenarse su documental en ESPN que me aseguran que quedó espectacular.

También participará La Rebel, no sólo con otro mosaico que promete ser especial en honor al Penta, sino que lanzaron una playera especial con la silueta del Niño de Oro en su época en Pumas y su mítico ‘11’ en la espalda. Tremendo, hay que festejar la gloriosa historia del Club Universidad… en lo que mejora el presente.

CONADE SUFRE DE NUEVO AL COM

Y de cierre, ya se habían tardado, pues nuestro deporte de nuevo sufre tensión entre la CONADE de Rommel Pacheco y el COM que dirige Marijose Alcalá. Cuando llegó el clavadista a sustituir a Ana Guevara, la relación entre ambos organismos y dirigentes presagiaba una ruptura al fin en el viciado ciclo de cada sexenio, en el que se torna hostil la dinámica entre ambos, pero duró dos años la luna de miel.

Como fue al final del periodo de Guevara, con Rommel ya empezó la cantaleta desde el COM: gobierno no apoya a los atletas mexicanos, ahora de cara a los Olímpicos de la Juventud en Dakar.

Pero esta vez, tampoco tiene razón el Comité Olímpico Mexicano, pues el apoyo que hace falta para esta competencia en realidad tiene que ver con los tiempos, alterados por los cambios en los montos que solicitó el COM, a pesar de que tenían las plazas asignadas a la cantidad de atletas desde hace tiempo.