El nuevo motor que ganó en la F1 tiene ADN de la escudería que dominó la primera etapa híbrida: Mercedes AMG F1 Team

Resulta interesante como entre la implosión de Red Bull tras la salida de tantos talentos entre los que se recuerda a Adrian Newey, Helmut Marco y Christian Horner, ahora se está destacando por ganar carreras ante la dirección de Laurent Mekies, pero en realidad es que el trabajo se ha ido asentando por un talentoso equipo de personas que vienen de estar en la escudería Mercedes en su época más exitosa.

El proyecto que inició Christian Horner tuvo una clave importante en el desarrollo, atraer talento de Mercedes AMG High Performance Powertrains, la división responsable de los motores que dominaron buena parte de la era híbrida inicial en la Fórmula 1. La incorporación de Ben Hodgkinson ayudó a dirigir el desarrollo y armado de la organización, pues fue la figura central en organizar y contratar al equipo técnico.

Red Bull fue más allá de solamente contratar a ingenieros y buscó especialistas que conocieran desde el diseño, fabricación operación de los motores y hasta la recuperación de energía. El primero en llegar fue Ben Hodgkinson, quien fuera anunciado el 23 de abril de 2021 y su puesto fue como director técnico de Red Bull Powertrains.

El principal responsable ejecutivo del proyecto entonces fue el director ejecutivo y jefe de la escudería Red Bull: Christian Horner. El trabajo comenzó entonces, mucho antes del debut de la unidad de potencia, que se estrenó este año 2026 y así, en mayo de ese año, se anunciaron otras cinco incorporaciones más.

¿Quienes fueron los que llegaron desde Mercedes a Red Bull Powertrains y en qué se especializan?

El primero: Ben Hodgkinson, quien trabajó en motores de competencia para el WRC (Mundial de Rallies) y motores turbo para Le Mans. Pasó por Ilmor, la empresa que terminó convirtiéndose en Mercedes HPP y en la organización de las flechas plateadas se convirtió en responsable de la ingeniería mecánica desde 2017. Actualmente es director técnico del programa de unidades de potencia de Red Bull Ford, incluyendo la integración entre el motor de combustión interna, el sistema híbrido y el desarrollo en conjunto.

Steve Brewett, es un ingeniero que pasó por Williams donde fue gerente de producción y Mercedes HPP, donde fue responsable de fabricación durante más de diez años. Se anunció su contratación en mayo de 2021 como director de producción de unidades de potencia y se encarga de convertir los diseños en componentes y motores fabricables, incluyendo procesos de fabricación y control de calidad.

Omid Mostaghimi fue líder del equipo de electrónica de Fórmula 1 en Mercedes HPP y es el responsable de la electrónica para la unidad de potencia y el sistema de recuperación de energía para Red Bull PT integrando electrónica de control, integración de los sistemas eléctricos y recuperación de energía. Esta incorporación fue en 2021.

Pip Clode fue líder del equipo de concepto de unidades de potencia para F1 de Mercedes AMG HPP y ahora es el responsable del diseño mecánico del ERS (Sistema de recuperación de energía). Desde su llegada en 2021, diseña los componentes mecánicos responsables de la recuperación de energía y la integración con la unidad de potencia.

Steve Brodie era responsable de operaciones en pista y se responsabilizaba de la inspección final de los motores en Mercedes HPP. En Red Bull es líder del grupo de operaciones de motor de combustión interna y opera, inspecciona y prepara los motores. Su llegada se dio en mayo de 2021.

Anton Mayo fue un ingeniero independiente en Mercedes HPP como líder del equipo de ingeniería y llegó a Red Bull en el año 2021 como responsable del diseño y desarrollo del motor de combustión interna.

Phil Prew llegó en la segunda oleada de contrataciones en 2022. Había pasado por McLaren, donde estuvo por 25 años y fue ingeniero de carrera de Lewis Hamilton y participó en la temporada que ganó el título en 2008. En enero de 2016 llegó a Mercedes HPP como ingeniero jefe. Como ingeniero de pista se encargó de desarrollar las unidades de potencia integrando al motor con el chasis, hoy es el director de ingeniería en Red Bull Powertrains.

Owen Jones fue anunciado en agosto de 2021 y fue ingeniero jefe en Mercedes HPP, además fue la mano derecha de Andy Cowell y se desempeñó como líder de desempeño y controles.. Originalmente se decía que estaba en una etapa de transición para retirarse, pero terminó llegando a RBPT como parte del equipo directivo y técnico para el desarrollo de las nuevas unidades de potencia que se estrenaron en 2026.

Algunos de estos personajes pasaron el periodo de retiro obligatorio, el famoso “gardening leave”, que sirve para proteger la información confidencial sobre diseños, materiales y procedimientos, así como simulaciones y desarrollos a futuro.

Llegados a este punto tenemos que hablar de la importancia de estas contrataciones, porque no se limitaron a llevarse empleados de Mercedes, sino que Red Bull buscó experiencia en todas las áreas necesarias para poder convertirse en fabricante.

Mientras Hodgkinson aportó liderazgo técnico, Blewett aportó la experiencia industrial. Mostaghimi y Clode llevaron la especialización eléctrica y de recuperación de energía, mientras que Brodie llegó para operaciones de unidades de potencia. Mayo llegó para aportar en el diseño y Prew llega con el conocimiento de la ingeniería en pista y manejo de las unidades de motor.