Monterrey tiene una historia importante dentro de la lucha libre mexicana y ha sido escenario de grandes rivalidades y presentaciones de luchadores que han dejado huella entre sus aficionados

Hace unos días, AEW anunció que Winter Is Coming llegará a Monterrey el próximo 9 de diciembre. La noticia me parece importante porque será la segunda fecha de la empresa en México durante 2026, después de Grand Slam en la Arena México. Pero hay algo que me parece especialmente significativo. Esta vez, el espectáculo llegará a una ciudad diferente, con una tradición de lucha libre propia y una afición que ha construido una relación muy particular con este deporte.

Para quienes hemos desarrollado nuestra carrera entre México y Estados Unidos, este tipo de anuncios tiene un significado especial. Durante muchos años he visto cómo los luchadores mexicanos cruzamos la frontera en busca de oportunidades para competir frente a nuevos públicos. Hoy también vemos a empresas internacionales interesadas en presentar sus espectáculos directamente en nuestro país. Considero que este intercambio beneficia a una industria que siempre ha crecido gracias al encuentro de diferentes estilos, culturas y generaciones.

Sin embargo, incorporar una segunda fecha al calendario significa algo más que organizar otra función. Para mí, representa una oportunidad de acercarse a nuevas audiencias y comprender que la lucha libre no se vive de la misma manera en todas las ciudades. Cada plaza tiene sus referentes, sus tradiciones y una forma particular de relacionarse con quienes subimos al ring.

Monterrey es un buen ejemplo. La ciudad tiene una historia importante dentro de la lucha libre mexicana y ha sido escenario de grandes rivalidades y presentaciones de luchadores que han dejado huella entre sus aficionados. Además, su cercanía con Texas ha favorecido durante décadas el intercambio cultural entre México y Estados Unidos. Esa combinación la convierte en una plaza especialmente interesante para recibir una propuesta como la de AEW.

Desde mi experiencia, una de las cosas más importantes cuando llegas a una ciudad es comprender a su público. No basta con presentar nombres reconocidos o combates atractivos. También necesitas conectar con las personas que compran un boleto, siguen las historias de los luchadores y esperan vivir una experiencia que recuerden mucho después de abandonar la arena.

Por eso considero relevante que AEW haya decidido regresar a México y hacerlo fuera de la capital. Grand Slam permitió dar continuidad a su relación con los aficionados de la Ciudad de México. Winter Is Coming abre la posibilidad de acercarse a otra comunidad y conocer sus expectativas. Son dos acontecimientos que, aunque tienen características diferentes, pueden contribuir a fortalecer la presencia de la empresa en nuestro país.

También pienso en las oportunidades que estos encuentros representan para los luchadores. Competir frente a distintas audiencias nos exige comprender otras maneras de disfrutar nuestro trabajo. A veces descubrimos que un movimiento, una rivalidad o incluso una reacción del público adquieren significados diferentes dependiendo del lugar donde nos presentamos. Esa experiencia también forma parte de nuestro crecimiento profesional.

Me entusiasma ver que México continúa formando parte de la conversación internacional del wrestling. Tenemos una historia que merece reconocimiento y aficionados que conocen profundamente este deporte. Pero también creo que debemos observar estos anuncios con perspectiva. Dos fechas representan una señal positiva, aunque construir una presencia duradera requiere continuidad, buenos espectáculos y respeto por la identidad de cada plaza.