All Elite Wrestling tendrá su primera función en Monterrey el próximo miércoles 9 de diciembre de 2026, con una cartelera especial de Dynamite y Collision: Winter Is Coming

AEW tendrá su primera experiencia fuera de la capital mexicana; la compañía de Tony Khan llegará a la Sultana del Norte con un acontecimiento histórico para los aficionados: AEW se presentará por primera vez en Monterrey, con una función especial que reunirá sus programas Dynamite y Collision bajo el concepto Winter Is Coming.

El evento se celebrará el miércoles 9 de diciembre de 2026 en la Arena Monterrey, recinto que recibirá por primera vez a la empresa estadounidense. Los boletos estarán disponibles a partir del viernes 16 de octubre mediante la plataforma SuperBoletos.

AEW sigue expandiéndose en México

AEW había llegado por dos años consecutivos a la Ciudad de México con Grand Slam México, shows que fueron un rotundo éxito con estrellas como Will Ospreay, Adam Copeland, Young Bucks, Místico, MJF y mucho más.

Motivo del gran recibimiento: Tony Khan buscaba expandirse en más estados de la República Mexicana, siendo Guadalajara uno de los posibles destinos para empezar a seguir conquistando territorio azteca.

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Terminando por decantarse por Monterrey como su primera experiencia fuera de la Ciudad de México, siendo una población muy nutrida de cultura de lucha libre y grandes luchadores, por lo que AEW buscará dejar su sello para seguir con programas a la Sultana del Norte.

La llegada de AEW a Monterrey representa una nueva oportunidad para que los aficionados mexicanos disfruten en vivo del mejor talento de la empresa, que cuenta con figuras destacadas de la lucha libre internacional, como Will Ospreay como Campeón Mundial, Mercedes Mone, Bandido, Andrade El Ídolo y muchos más.

Will Ospreay sigue siendo campeón mundial | Captura de pantalla

¿Cada vez más cerca ALL IN en el Estadio Azteca?

Con este acontecimiento, AEW sigue en busca de seguir creciendo su público internacional, siendo México uno de los territorios más atractivos por su alianza con el Consejo Mundial de Lucha Libre, siendo uno de los mejores destinos para disfrutar lucha libre.

AEW busca ser uno de los grandes atractivos en México y buscar ganarle la carrera por el territorio azteca, siendo uno de los mejores mercados para lucha libre nacional e internacional a cualquier otra competencia.

Con el pasar del tiempo, la cartelera se irá revelando y lo más seguro es que sea un espectáculo con carne asada incluida.