El verdadero progreso no ocurre solamente cuando una mujer llega al evento estelar, ocurre cuando deja de sorprendernos que muchas puedan hacerlo

Durante mucho tiempo, hablar del crecimiento de la lucha libre femenil significaba celebrar que las mujeres tuvieran más oportunidades. Conseguir un espacio importante, aparecer en una lucha estelar o recibir una historia propia eran señales suficientes para reconocer que algo estaba avanzando.

Hoy creo que la conversación empieza a ser distinta porque el verdadero cambio ya no consiste solamente en que una mujer llegue a un lugar importante dentro de una cartelera. Empieza a medirse por la capacidad de una división para sostener a muchas mujeres relevantes al mismo tiempo, con historias distintas, campeonatos diferentes y razones propias para conectar con el público.

Eso es parte de lo que estamos viendo actualmente. El Campeonato Universal de Amazonas dejó una señal interesante. Olympia avanzó a la Final después de una lucha donde convivieron experiencia, juventud y estilos diferentes. Hera también tuvo una participación importante al eliminar a Persephone, una luchadora que atraviesa un momento de mucha exposición entre México y Estados Unidos.

Más allá de los resultados, lo importante es lo que representan. Cuando nuevas luchadoras empiezan a ganar espacios relevantes, una división se vuelve más profunda y aparecen más posibilidades para construir rivalidades, historias y figuras capaces de conectar con públicos distintos.

He tenido la oportunidad de competir en momentos muy diferentes de la lucha libre femenil, tanto en México como en Estados Unidos. Por eso, cuando observo lo que está sucediendo ahora, no lo veo solamente como una suma de oportunidades individuales. Lo veo como una señal de que la industria empieza a construir algo más difícil de conseguir: una división donde el protagonismo puede distribuirse sin que una mujer tenga que desaparecer para que otra pueda crecer.

Para mí, ésa es una diferencia importante. Una división fuerte no puede depender únicamente de una campeona, una rivalidad o dos nombres reconocidos. Necesita profundidad, mujeres capaces de asumir distintas responsabilidades dentro de una función y una estructura que permita al público interesarse en más de una historia al mismo tiempo.

Por eso el crecimiento de luchadoras como Olympia y Hera importa. No porque tengan que reemplazar a alguien, sino porque su desarrollo amplía las posibilidades de toda la división y obliga a que quienes estamos alrededor también sigamos evolucionando.

Algo parecido empieza a observarse en otras empresas, donde distintas mujeres están ocupando espacios importantes dentro de eventos relevantes, defendiendo campeonatos y sosteniendo historias durante varias semanas. No creo que sea una coincidencia, sino parte de una industria que comienza a entender que el talento femenino puede tener distintos niveles de protagonismo al mismo tiempo.

Este proceso también transforma la relación entre generaciones, quienes llevamos más años en esta profesión aportamos experiencia, oficio y una manera distinta de entender los tiempos de una lucha. Las nuevas generaciones llegan con velocidad, estilos diferentes y otra forma de relacionarse con el público. Cuando ambas cosas conviven dentro del mismo espacio, la competencia mejora y la división se vuelve más completa.

Eso no significa que dejemos de competir entre nosotras. Al contrario, una división profunda también eleva la exigencia porque cada mujer tiene que encontrar qué la hace distinta y por qué su presencia merece seguir siendo relevante.

Para mí, ése es el verdadero significado de lo que estamos viendo ahora. La lucha libre femenil no está avanzando solamente porque haya más mujeres en las carteleras, sino porque cada vez existen más mujeres capaces de sostener una parte importante de la conversación.