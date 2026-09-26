Hoy veo luchadoras y luchadores jóvenes compitiendo por campeonatos, viajando entre países, enfrentando estilos distintos

Durante mucho tiempo, en la lucha libre escuché hablar de las nuevas generaciones como si fueran una promesa para el futuro. Se decía que algún día les tocaría ocupar los grandes escenarios, protagonizar funciones importantes y cargar con la responsabilidad de representar a una empresa o a una división. Ese "algún día" ya llegó.

Hoy veo luchadoras y luchadores jóvenes compitiendo por campeonatos, viajando entre países, enfrentando estilos distintos y llegando a escenarios que antes podían tardar años en alcanzar. No están esperando a que alguien les entregue un lugar. Lo están construyendo mientras la industria cambia alrededor de todos nosotros.

Eso también cambia la relación entre quienes tenemos más experiencia y quienes vienen detrás. Antes parecía existir una diferencia mucho más clara entre una generación y otra. Hoy esa distancia es menor. Una luchadora joven puede llegar con experiencia internacional, conocer distintos estilos y conectar con el público desde muy temprano en su carrera.

También estoy viendo una industria mucho más conectada. México, Estados Unidos, Japón y Europa ya no parecen mundos tan separados como antes. El intercambio entre empresas y estilos permite que un talento joven aprenda más rápido y se enfrente antes a públicos distintos, con expectativas diferentes.

Las redes sociales también cambiaron parte de ese camino. Hoy una luchadora puede mostrar su trabajo, construir una comunidad y hacer que personas de otros países conozcan su nombre antes de presentarse en una gran empresa. Eso no sustituye lo que sucede arriba del ring, pero sí cambia la velocidad con la que una carrera puede crecer.

Para mí, que llevo varios años en esta profesión, eso también es algo positivo. Una industria que produce talento nuevo es una industria que sigue avanzando. Cuando aparecen estilos, personalidades y maneras distintas de entender el wrestling, también me obliga a seguir mejorando.

Creo además que el aprendizaje ya no funciona en una sola dirección. No se trata únicamente de que quienes tenemos más años enseñemos y quienes llegan escuchen. Las nuevas generaciones también traen ideas, referencias y formas distintas de conectar con la gente. Y eso también me obliga a aprender.

Eso no significa que la experiencia haya perdido valor. Los años dentro de un ring me han enseñado cosas que no podría haber aprendido de otra manera. Me han enseñado a leer una arena, administrar una lucha, recuperarme de una derrota y entender la responsabilidad que implica representar un campeonato. Pero nunca he creído que la experiencia y la juventud tengan que estar enfrentadas.

Una de las cosas que más me gustan del momento actual es precisamente esa convivencia. Puedo compartir cartelera con luchadoras de distintas generaciones, competir contra ellas y entender que esa competencia también me exige elevar mi nivel. Ahí encuentro una parte importante de la evolución de la lucha libre.

Durante mucho tiempo escuché la pregunta sobre quién sería la próxima gran figura y cuándo estaría lista para ocupar ese lugar. Quizá esa pregunta ya quedó atrás.

La nueva generación ya llegó. Está luchando, está ganando y está escribiendo su propia historia.