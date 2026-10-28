Cruz Azul va por la marca: Joel Huiqui busca superar el récord goleador de Martín Anselmi

Joel Huiqui dirige a ras de césped a La Máquina ante los Bravos | Imago7

Con 32 anotaciones en la temporada y tres jornadas por disputar

Cruz Azul está cerca de alcanzar una de las mejores marcas ofensivas de su historia reciente. El equipo dirigido por Joel Huiqui suma 32 goles en el Apertura 2026 y, con tres jornadas por disputar, tiene la mira puesta en superar los registros que dejó Martín Anselmi durante su etapa al frente de La Máquina.

Actualmente, los celestes son la segunda mejor ofensiva del torneo, una muestra del poderío que han demostrado a lo largo de la fase regular. Sin embargo, todavía tienen un reto por delante: superar los 39 tantos que consiguió el conjunto cementero en el Apertura 2024, bajo la dirección técnica del argentino.

Para conseguirlo, el equipo de Huiqui necesita marcar al menos ocho goles en sus últimos tres compromisos.

Mateo Coronel empata el partido para Querétaro ante Cruz Azul | IMAGO7

La Máquina recibirá a León en casa y posteriormente afrontará dos visitas complicadas, ante Tigres y Chivas. Serán tres encuentros en los que buscará sumar puntos importantes, sin perder de vista la posibilidad de establecer una nueva marca ofensiva.

¿Cuál es el récord por romper de Cruz Azul?

No obstante, el registro de Anselmi tampoco representa la cifra más alta para Cruz Azul. Esa distinción corresponde al equipo dirigido por Luis Fernando Tena en el Invierno 1998, cuando los celestes anotaron 41 goles y establecieron una de las mejores campañas ofensivas del club.

Así, Joel Huiqui y sus jugadores tienen dos objetivos estadísticos en la recta final del Apertura 2026: primero, superar los 39 goles de la etapa de Anselmi y, después, acercarse a los 41 tantos que consiguió aquel equipo de Tena.

Martín Anselmi, DT de Elche, dirigiendo el duelo ante Real Madrid | AP