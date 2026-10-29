"Vale más que un campeonato": Checo Pérez se rinde ante el cariño de la afición mexicana

Checo Pérez durante el Show Run de Cadillac en la Ciudad de México | MEXSPORT

El piloto tapatío reiteró lo importante que es para él el apoyo de sus compatriotas

Checo Pérez estuvo fuera de la Fórmula 1 por un año, pero el cariño de la gente nunca se fue y ahora que el tapatío está de regreso, el apoyo ha estado desbordado. Por ello, el piloto de Cadillac siente que tiene la más grande recompensa, aunque no pueda pelear por el título en la categoría.

"Soy muy agradecido", declaró Pérez Mendoza, a quien no le han pesado la cantidad de compromisos y eventos que ha tenido que atender previo al Gran Premio de México. Al contrario, ha sido una oportunidad de disfrutar más en uno de sus últimos años en casa.

"Todo va muy rápido, pero creo que algo que aprendí cuando no estuve, fue disfrutar los momentos. Es el último showrun que hago en mi país, cuando veo a la gente disfrutar, vale más que un campeonato", fueron las palabras de Checo ante los medios de comunicación en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Checo Pérez en un auto clásico durante su showrun con Cadillac en Ciudad de México | AP

"Un milagro", Checo mesura sus expectativas de cara al México GP

A pesar de que en el Gran Premio de Mónaco estuvo cerca de sumar su primer punto con Cadillac, el tapatío tiene pocas esperanzas de lograrlo este fin de semana. Señaló que el desarrollo del auto se ha rezagado, por lo que terminar de forma decente será lo importante.

"Necesitamos un milagro. Los frenos van a ser algo fundamental, el tema del motor; el tráfico es difícil por el tema de la altura. Tener una buena arrancada será importante, porque rebasar aquí es complicado", señaló con respecto a las expectativas para el fin de semana.

Sergio 'Checo' Pérez conviviendo con la afición mexicana durante el Show Run de Cadillac 2026 | MEXSPORT

¿Por qué Checo Pérez eligió Cadillac?

Con un contrato recién extendido hasta 2029, Checo reconoció que es difícil estar en una escudería como Cadillac, en la cual finalizar Top 10 por ahora es un sueño. Sin embargo, el mexicano enfatizó que no le gustaría asumir el reto que actualmente tiene con otro equipo que no sea el de TWG Motorsport.

"Podría ir a otra escudería con mejores resultados a corto plazo", reconoció. No obstante, puntualizó que la posibilidad de hacer de Cadillac un equipo competitivo y dejar un legado lo entusiasma más. "No hay nada más motivante que crear algo nuevo", sentenció.