Lo que el futbol separa, Colapinto lo une: Así llegó el argentino con un jersey "especial" al Gran Premio de México

El piloto de Alpine utilizó una indumentaria con los colores del Tricolor y la Albiceleste para el primer día en el Autódromo Hermanos Rodríguez

La Fórmula 1 está en territorio latinoamericano y Franco Colapinto dejó clara la importancia de tener aficiones unidas. El piloto argentino llegó este jueves al Autódromo Hermanos Rodríguez con un jersey especial, en el que juntó las playeras de la Selección Mexicana y la de Argentina, para recordar que más allá de la pista y la cancha, ambas son naciones hermanas.

Si bien es habitual ver en redes sociales constantes discusiones entre aficionados mexicanos y argentinos –tanto en el futbol como en el automovilismo–, el piloto de Alpine decidió mandar un mensaje de unión previo al Gran Premio de México. Al final, al no tener todavía una carrera en casa, es en nuestro país donde Franco tiene uno de los recibimientos más cálidos.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine | AP

Checo Pérez y Franco Colapinto, una hermandad que trasciende fronteras

Desde su debut en la F1, el argentino ha destacado la importancia de Checo Pérez en su carrera. Para él, sin un piloto compatriota al cual seguir, el referente era el tapatío y en más de una ocasión ha declarado que se levantaba a ver sus carreras. El mexicano, por su parte, ha acogido a Franco como un maestro jedi a su joven padawan.

Para este año, el vínculo se ha reforzado todavía más. En la F1 el pasaporte sí importa y Colapinto ha tenido que lidiar con las constantes críticas a su rendimiento por parte de la prensa europea, así como comentarios racistas por su origen; dos situaciones que Checo conoce bien. Por ello, el regreso del tapatío a la parrilla también le devolvió al argentino un compañero que lo entiende.

Checo Pérez durante el Show Run de Cadillac en la Ciudad de México | MEXSPORT

Además, como Alpine quedó en último lugar del Campeonato de Pilotos el año pasado, su hospitality está a lado de Cadillac, escudería debutante. Ello ha dado oportunidad a una convivencia continua entre los dos pilotos, a quienes es habitual ver juntos en el paddock, platicando e incluso bromeando.

¿Cómo le ha ido a Franco Colapinto en la Temporada 2026?

Este es el tercer año del argentino en F1, primero completo, ya que en 2024 reemplazó a Logan Sargent en Williams, mientras que en 2025 suplió a Jack Doohan en Alpine. Para este año se mantuvo con la escudería francesa y ha logrado su mejor campaña hasta ahora, con 27 puntos y en el puesto 12 del campeonato.