El exjugador recordó una anécdota que tuvo durante el Mundial de 1994

Uno de los pasajes más debatidos en la historia de la Selección Mexicana tuvo lugar en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 1994. En esa ocasión, el Tri quedó eliminado en penales ante Bulgaria, con Hugo Sánchez en el banquillo, y ahora el propio exjugador reconoció que fue su error por no aceptar las indicaciones de Miguel Mejía Barón.

En una charla con Yordi Rosado, el exfutbolista del Real Madrid explicó que actualmente tiene otra perspectiva, pues su manera de ver las cosas cambió desde que se convirtió en director técnico. Sin embargo, en esa ocasión no quiso seguir la petición del estratega de ingresar como mediocampista, luego de la expulsión de Luis García y con el marcador 1-1.

¿Qué dijo Hugo Sánchez sobre lo ocurrido con Miguel Mejía Barón?

Hugo detalló que su negativa inicial surgió de la desconfianza en sus habilidades para cumplir con labores de recuperación, temiendo que el rival aprovechara los espacios defensivos. "Le dije: 'Oye, Miguel, si me metes, méteme de delantero, porque ahí yo, por supuesto, soy experto y me voy con todo'".

Añadió que le hizo saber al estratega que no se sentía cómo con la decisión de jugar en medio campo, sobre todo porque sentía que perjudicaría más. "'Pero jugar ahí en el centro del campo, eso no quiero fastidiar al equipo. No quiero que se vea que por ahí es el lado frágil en caso de defender'", relató el exseleccionado que le dijo a Mejía Barón. "Yo no tenía el oficio de defender",

Hugo Sánchez previo al Mundial 1994 | MEXSPORT

La lección aprendida en el banquillo de Pumas

Años más tarde, ya en su faceta como estratega de Pumas, el técnico capitalino vivió una situación análoga con Jaime Lozano, a quien reubicó con éxito en el campo de juego, comprendiendo entonces el valor de la versatilidad táctica.

“Ahora que soy DT también, yo le digo a un jugador, Jaime Lozano, sin ir más lejos, que fue también seleccionado nacional. Pues él era centrocampista y lo metí a jugar de lateral izquierdo. Y en esa posición brilló muchísimo, pero realmente era medio. Y cuando le dije que lo quería poner ahí, no me dijo nada. Accedió y aceptó", comentó.

Miguel Mejía Barón y Bora Milutinovic en el sorteo del Mundial 1994 | MEXSPORT

Aceptó que en ese momento, con su experiencia en el futbol europeo, se sintió con la autoridad de cuestionar las decisiones del estratega, pero aseguró que ya ofreció disculpas. "Yo en mi papel, en mi momento, pues vengo de Europa, estoy aquí en el Mundial, voy a estar en una posición. No quería hacer el ridículo, no quería fallarle a la selección".

"Y le dije: ‘Oye, piénsale bien’. Entonces, ahora que soy entrenador, digo, mira, podría haber accedido y lo reconozco. Es más, hasta a Miguel ya le ofrecí disculpas por la situación esa de que en su momento tenía que haber accedido a meterme en la cancha", finalizó Hugo Sánchez, que este 2026 celebra 50 años de su debut profesional.