China confirma que no transmitirá LaLiga y rechaza disculpas del Real Madrid tras polémica de Kylian Mbappé

La televisión estatal china mantendrá suspendidas las transmisiones del futbol español al considerar insuficientes las disculpas por las declaraciones del delantero francés

China mantendrá el veto a las transmisiones de LaLiga después de que el Grupo de Medios de China (CMG) rechazara las explicaciones relacionadas con las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé. La decisión afecta a los partidos del campeonato español y mantiene en el centro de la controversia al Real Madrid.

La radiotelevisión estatal confirmó que la suspensión de las emisiones comenzó el 26 de octubre y que también contempla los encuentros relacionados con el atacante francés y los anuncios publicitarios protagonizados por él.

China considera insuficientes las disculpas del Real Madrid

El portavoz del CMG sostuvo que las declaraciones de Mbappé trascienden la libertad de expresión y que el club no puede desentenderse de lo ocurrido.

Kylian Mbappé festeja durante un partido con Real Madrid en LaLiga | AP

La entidad también advirtió que, mientras no reciba unas disculpas que considere satisfactorias, no hay nada de que hablar, por lo que las transmisiones seguirán suspendidas hasta nuevo aviso.

La polémica comenzó cuando el delantero francés habló en una entrevista sobre su meme favorito y mencionó una imagen en la que su rostro aparecía sobre el de un dictador chino, en referencia a Mao Zedong, antiguo dirigente del país.

Sus palabras generaron indignación y derivaron en la ruptura de acuerdos comerciales con las empresas Dongpeng, Mengniu y Milkground, además de restricciones a contenidos del futbolista en plataformas digitales chinas.

Kylian Mbappé regresando a los entrenamientos del Real Madrid | X @realmadrid

Real Madrid ofrece disculpas, pero el veto continúa

Ante las repercusiones, el Real Madrid publicó un comunicado para expresar sus disculpas al pueblo chino y reiterar su respeto por la historia, la cultura y los ciudadanos del país asiático.

El club también se sumó al arrepentimiento expresado previamente por Mbappé, quien publicó un mensaje en francés, chino e inglés para reconocer que sus palabras habían lastimado a numerosas personas.

Julián Álvarez y Kylian Mbappé en el partido de Atlético de Madrid contra Real Madrid | AP