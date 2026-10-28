China mantendrá el veto a las transmisiones de LaLiga después de que el Grupo de Medios de China (CMG) rechazara las explicaciones relacionadas con las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé. La decisión afecta a los partidos del campeonato español y mantiene en el centro de la controversia al Real Madrid.
¿Por qué hubo boicot contra Mbappé en China? Esto es lo que pasó con el jugador francés
La radiotelevisión estatal confirmó que la suspensión de las emisiones comenzó el 26 de octubre y que también contempla los encuentros relacionados con el atacante francés y los anuncios publicitarios protagonizados por él.
China considera insuficientes las disculpas del Real Madrid
El portavoz del CMG sostuvo que las declaraciones de Mbappé trascienden la libertad de expresión y que el club no puede desentenderse de lo ocurrido.
La entidad también advirtió que, mientras no reciba unas disculpas que considere satisfactorias, no hay nada de que hablar, por lo que las transmisiones seguirán suspendidas hasta nuevo aviso.
La polémica comenzó cuando el delantero francés habló en una entrevista sobre su meme favorito y mencionó una imagen en la que su rostro aparecía sobre el de un dictador chino, en referencia a Mao Zedong, antiguo dirigente del país.
Sus palabras generaron indignación y derivaron en la ruptura de acuerdos comerciales con las empresas Dongpeng, Mengniu y Milkground, además de restricciones a contenidos del futbolista en plataformas digitales chinas.
Real Madrid ofrece disculpas, pero el veto continúa
Ante las repercusiones, el Real Madrid publicó un comunicado para expresar sus disculpas al pueblo chino y reiterar su respeto por la historia, la cultura y los ciudadanos del país asiático.
El club también se sumó al arrepentimiento expresado previamente por Mbappé, quien publicó un mensaje en francés, chino e inglés para reconocer que sus palabras habían lastimado a numerosas personas.
Pese a los pronunciamientos del futbolista, del conjunto blanco y de LaLiga, el CMG no anunció una fecha para reanudar las transmisiones ni confirmó que las disculpas fueran suficientes.