La competición española se deslindó de las declaraciones del francés y anunció medidas para evitar situaciones similares

La polémica de Kylian Mbappé con China continúa generando consecuencias fuera de las canchas. Ahora fue LaLiga la que intervino públicamente para ofrecer disculpas al país asiático por los comentarios del delantero del Real Madrid sobre una imagen que lo comparaba con el exlíder chino Mao Zedong, situación que provocó una serie de críticas y medidas contra el futbolista.

A través de un comunicado oficial, el organismo encabezado por Javier Tebas lamentó las declaraciones del atacante francés y dejó claro que sus palabras no representan los valores de la competición española. La postura llegó después de que la televisión estatal china suspendiera las transmisiones de partidos de LaLiga, mientras distintas empresas del país asiático rompieron sus acuerdos comerciales con Mbappé.

¿Qué dijo LaLiga sobre la polémica de Mbappé con China?

Mediante sus redes sociales, LaLiga manifestó su inconformidad por las declaraciones del futbolista y ofreció una disculpa institucional a los aficionados chinos. "Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes", señaló el organismo en su comunicado.

Asimismo, la competición española reiteró su compromiso con el respeto entre culturas y destacó la importancia de su relación con el mercado chino, donde cuenta con millones de seguidores. LaLiga también confirmó que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China para atender la situación y anunció la creación de un protocolo de sensibilización y comunicación, en colaboración con clubes y jugadores, para prevenir incidentes similares.

Kylián Mbappé sigue marcando, ahora contra el Sevilla | AP

Por su parte, Javier Tebas, presidente de LaLiga, también ofreció disculpas personalmente al pueblo chino y aseguró que buscará preservar la relación construida durante años con sus instituciones deportivas, operadores audiovisuales y aficionados. El dirigente manifestó su intención de impulsar medidas concretas para reforzar el respeto hacia las diferentes culturas dentro del futbol español.

¿Qué dijo Mbappé sobre Mao Zedong y cuáles fueron las consecuencias?

La controversia comenzó después de que Kylian Mbappé fuera cuestionado durante una entrevista sobre su meme favorito. El delantero respondió que uno de los que más le causaban gracia era una imagen en la que aparecía su rostro sobre el de un "dictador chino", en referencia a un montaje relacionado con Mao Zedong, fundador de la República Popular China. Aunque el futbolista no mencionó directamente al exdirigente, sus comentarios provocaron numerosas críticas en el país asiático.

Las repercusiones no se limitaron a las redes sociales, pues la televisión estatal china CCTV suspendió las transmisiones de LaLiga y de los encuentros relacionados con Mbappé, además de retirar anuncios y materiales promocionales protagonizados por el francés. A esta decisión se sumaron compañías como Dongpeng, Mengniu y Milkground, que anunciaron el fin de sus acuerdos comerciales con el atacante del Real Madrid.

Javier Tebas, presidente de LaLiga | AP