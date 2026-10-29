De la gloria del podio a la tragedia de un choque en la primera curva. La historia de Checo Pérez en su casa, el Gran Premio de México, está llena de altibajos, con momentos memorables como su tercer lugar en 2021 y 2022, pero otros decepcionantes como su choque en 2023 contra Charles Leclerc.
Ahora escribirá un nuevo capítulo en su historia en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno en el cual el resultado es lo que menos importa. Luego su ausencia en 2025, para la afición mexicana lo más importante es ver nuevamente en la pista al piloto tapatío, incluso si es con una escudería nueva como Cadillac.
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A pesar de los esfuerzos, el equipo estadounidense se ha rezagado en el desarrollo del auto en comparación de sus rivales; algo que era de esperarse por tratarse de una estructura por completo nuevo. Pero ello no desmotiva a Checo, que tratará de celebrar en grande sus 300 Grandes Premios iniciados, sus 15 temporadas en F1 y sus diez apariciones en el México GP.
¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de México?
De nueve participaciones anteriores en la carrera en casa, el piloto tapatío sumó puntos en seis de ellas, incluidas las dos veces que subió al podio con Red Bull. Con ello, se convirtió en el primer piloto mexicano en finalizar Top 3 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se consolidó como un histórico del automovilismo mexicano.
Tanto en 2021 como en 2022, Checo largó desde la P4, pero capitalizó la potencia de su auto –y un despiste de su ahora compañero, Valtteri Bottas, en 2021– para terminar tercero, en un doble podio junto con Max Verstappen, que ganó las dos veces. Para el año siguiente Checo quiso repetir la hazaña, ahora desde la P5, pero la ambición le jugó en contra.
En su afán de superar a Charles Leclerc desde la primera curva, Pérez Mendoza terminó chocando contra el monegasco y los daños fueron tan graves que ni siquiera completó la primera vuelta. Fue su segundo abandono en el Autódromo Hermanos Rodríguez, luego del sufrido en 2018 con Racing Point por problemas en los frenos en la Vuelta 38.
Todos los resultados de Checo Pérez en el México GP
TEMPORADA
ESCUDERÍA
POSICIÓN INICIAL
POSICIÓN FINAL
2015
Force India
P9
P8
2016
Force India
P12
P10
2017
Force India
P9
P7
2018
Racing Point
P13
Abandono por problema en los frenos
2019
Racing Point
P11
P7
2021
Red Bull
P4
P3
2022
Red Bull
P4
P3
2023
Red Bull
P5
Abandono por accidente
2024
Red Bull
P18
P17