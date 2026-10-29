F1 2026: ¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de México?

Checo Pérez en celebración con Red Bull en el Gran Premio de México | RED BULL

El mexicano regresa a casa luego de ausentarse en el 2025, luego de salir de Red Bull a finales de 2024

De la gloria del podio a la tragedia de un choque en la primera curva. La historia de Checo Pérez en su casa, el Gran Premio de México, está llena de altibajos, con momentos memorables como su tercer lugar en 2021 y 2022, pero otros decepcionantes como su choque en 2023 contra Charles Leclerc.

Ahora escribirá un nuevo capítulo en su historia en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno en el cual el resultado es lo que menos importa. Luego su ausencia en 2025, para la afición mexicana lo más importante es ver nuevamente en la pista al piloto tapatío, incluso si es con una escudería nueva como Cadillac.

A pesar de los esfuerzos, el equipo estadounidense se ha rezagado en el desarrollo del auto en comparación de sus rivales; algo que era de esperarse por tratarse de una estructura por completo nuevo. Pero ello no desmotiva a Checo, que tratará de celebrar en grande sus 300 Grandes Premios iniciados, sus 15 temporadas en F1 y sus diez apariciones en el México GP.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de México?

De nueve participaciones anteriores en la carrera en casa, el piloto tapatío sumó puntos en seis de ellas, incluidas las dos veces que subió al podio con Red Bull. Con ello, se convirtió en el primer piloto mexicano en finalizar Top 3 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se consolidó como un histórico del automovilismo mexicano.

Lewis Hamilton, Max Verstappen y Checo Pérez juntos en el podio del Gran Premio de México 2022 | MEXSPORT

Tanto en 2021 como en 2022, Checo largó desde la P4, pero capitalizó la potencia de su auto –y un despiste de su ahora compañero, Valtteri Bottas, en 2021– para terminar tercero, en un doble podio junto con Max Verstappen, que ganó las dos veces. Para el año siguiente Checo quiso repetir la hazaña, ahora desde la P5, pero la ambición le jugó en contra.

En su afán de superar a Charles Leclerc desde la primera curva, Pérez Mendoza terminó chocando contra el monegasco y los daños fueron tan graves que ni siquiera completó la primera vuelta. Fue su segundo abandono en el Autódromo Hermanos Rodríguez, luego del sufrido en 2018 con Racing Point por problemas en los frenos en la Vuelta 38.

Así fue el choque de Checo Pérez con Charles Leclerc en el Gran Premio de México de 2023 | IMAGO 7

Todos los resultados de Checo Pérez en el México GP

TEMPORADA ESCUDERÍA POSICIÓN INICIAL POSICIÓN FINAL 2015 Force India P9 P8 2016 Force India P12 P10 2017 Force India P9 P7 2018 Racing Point P13 Abandono por problema en los frenos 2019 Racing Point P11 P7 2021 Red Bull P4 P3 2022 Red Bull P4 P3 2023 Red Bull P5 Abandono por accidente 2024 Red Bull P18 P17