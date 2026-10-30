Este viernes comenzó la actividad en pista con las Prácticas Libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El regreso de Checo Pérez al Gran Premio de México ha generado muchas expectativas. Sin embargo, la afición se llevó una fuerte decepción este viernes, ya que el piloto de Cadillac no pudo cumplir con sus compromisos mediáticos por la mañana. Sin embargo, sí estará en la pista para las Prácticas Libres, según la escudería.

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Para el inicio de actividades de este viernes 30 de octubre, estaba programado que Checo se presentara en el F1 Stage en la Zona Verde del Autódromo Hermanos Rodríguez. Lo acompañarían su compañero Valtteri Bottas y los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Óscae Piastri. No obstante, el tapatío tuvo que cancelar su participación.

"Lamentablemente, Checo Pérez no podrá asistir al Fan Forum de hoy, en el marco de su Gran Premio de casa, debido a una indisposición. Tanto él como el equipo quieren pedir disculpas a todos los aficionados que se han acercado para verle", se lee en el comunicado compartido por la escudería de TWG Motorsport.

¿Se perderá Checo Pérez el Gran Premio de México?

De acuerdo con Cadillac, esta situación no pone en riesgo su participación para las sesiones en pista. "Checo y el equipo han decidido darle tiempo adicional para descansar y recuperarse esta mañana, antes de las sesiones en pista previstas para hoy".

"Su participación en el resto del fin de semana de carrera, incluidas las sesiónes FP1 y FP2, no se verán afectadas", añade el texto, en el cual especifican que Bottas sí tendrá sus compromisos ante los medios y en la segunda sesión de entrenamientos, ya que Colton Herta se subirá a su auto en la primera práctica.

Sergio 'Checo' Pérez saludando a la afición mexicana durante el Show Run de Cadillac 2026 | MEXSPORT

Checo Pérez y un Gran Premio de México especial