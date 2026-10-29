¿Un deporte caro? Checo Pérez se posiciona ante lo inaccesible que se ha convertido el automovilismo

El mexicano hizo un llamado a revisar las condiciones a las que se enfrentan los jóvenes pilotos que inician sus carreras

El sueño de ser deportista profesional no es una apuesta sencilla, y si la disciplina elegida es el automovilismo, menos. Para Sergio 'Checo' Pérez, en años recientes el costo de competir en karting se ha elevado a niveles que se vuelven poco accesibles para muchas familias y es necesario que se haga una revisión integral de eso.

Durante su conferencia de prensa este jueves, previo al Gran Premio de México, el piloto de Cadillac compartió una reflexión sobre la inversión económica que se requiere para dedicarse al automovilismo y que pocos pilotos son capaces de cubrirla. Además, recordó lo difícil que fue para él en su momento.

Como deporte tenemos que empezar a revisar los costos del karting porque se está volviendo inaccesible para muchas familias, no digamos las categorías juniors", fueron las palabras del tapatío, quien a diferencia de algunos de sus colegas, no pasó por categorías de karting en Europa.

Antonio Pérez Garibay y Sergio 'Checo' Pérez | INSTAGRAM @schecoperez

"Mi padre no podía pagarlo", recordó Checo Pérez

Para la conferencia de este jueves, el piloto compartió el espacio con Charles Leclerc y Alex Albon, quienes pasaron por categorías como Fórmula 3 y Fórmula 2. Además, en el caso del monegasco comenzó en el Campeonato de Karting desde los ocho años, algo que para Checo Pérez fue básicamente imposible de lograr, pues él migró al Viejo Continente hasta los 14 años.

Yo corrí en México y Estados Unidos, mi papá no podía pagarlo (correr en Europa)", recordó el tapatío, quien a pesar de las dificultades ha logrado hacer una trayectoria importante en la Fórmula 1, en la cual cumplió 15 años este 2026, y celebrará 300 Grandes Premios iniciados el próximo domingo.

Sergio 'Checo' Pérez en evento del 2012 | IMAGO7

¿Qué le diría Checo Pérez a su versión joven?

En ese mismo tenor, el tapatío reflexionó sobre lo que ha logrado a lo largo de estas 15 temporadas y reconoció que si pudiera darle un mensaje a su versión que debutó en 2011, sería que lo disfrute más. "Que se relaje un poco. Hay mucha presión año tras año, carrera tras carrera, lo más importante es disfrutar el viaje. Lo más importante es disfrutarlo porque se pasa muy rápido".