Antonelli y Bottas, los grandes ausentes en el primer día del Gran Premio de México 2026

Andrea Kimi Antonelli celebra el triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos | AP

El italiano y el finlandés no pudieron cumplir con sus compromisos ante los medios

Comenzó la actividad del Gran Premio de México 2026, pero faltaron dos de los invitados más importantes. Valtteri Bottas, compañero de Checo Pérez en Cadillac, y Andrea Kimi Antonelli, líder del Campeonato de Pilotos, no llegaron este jueves al Autódromo Hermanos Rodríguez por enfermedad.

En el caso del finlandés, estaba previsto que atendiera a los medios a las 11 del día en el hospitality de la escudería estadounidense, pero debido a que presentó malestar, tuvo la oportunidad de ausentarse. "El equipo tomó la decisión de darle un día de descanso, para apoyarlo en su recuperación".

"Ésta es una medida de precaución y no afecta de momento su participación enbel resto del fin de semana. Seguiremos monitoreando la situación y daremos actualización si es necesario", escribió Cadillac en el comunicado de prensa.

Checo Perez y Valterri Bottas con Cadillac | AP

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En cuanto al piloto italiano, también era uno de los más esperados este año, ya que puede asegurar su título con solo finalizar en el noveno lugar en la carrera del domingo. No obstante, será hasta las Prácticas Libres que se presente, luego de que se ausentó este jueves por una enfermedad viral.

"Como precaución, FIA le permitió ausentarse de sus compromisos obligatorios con los medios para darle oportunidad de descansar por el resto del fin de semana. Esperamos que esté de regreso mañana", se lee en el mensaje compartido por Mercedes en redes sociales.

Mercedes y Antonelli celebran el triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos | AP

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