Miles de aficionados se reunieron en Paseo de la Reforma para disfrutar de la exhibición gratuita de Checo Pérez con Cadillac./ Gobierno de México

El piloto mexicano tiene contrato hasta 2029 con Cadillac y no sabe si seguirá más tiempo en la categoría

El anuncio de la extensión de contrato de Checo Pérez con Cadillac hasta 2029 fue un motivo de alegría, pero también el inicio de la cuenta regresiva. El tapatío sabe que ya no le queda mucho tiempo en la Fórmula 1 y no por falta de ganas, sino porque también quiere dedicarse a su familia.

En el Día de Medios del Gran Premio de México, Pérez Mendoza confesó ante los medios de comunicación que le gustaría durar mucho más tiempo en la categoría. Sin embargo, señaló que al alejarse de la pista en 2025, también se dio cuenta de muchas cosas que quiere vivir a lado de sus hijos.

Me encantaría quedarme diez años, ¿no? Pero tampoco tengo más tiempo en mi carrera, en mi vida, en todo lo que hay que dejar para estar en la Fórmula 1. Y por eso he tomado la decisión de hacer ese contrato", y añadió que quiere estar para sus hijos, que entran en etapas importantes.

Checo Pérez durante el Show Run de Cadillac en la Ciudad de México | MEXSPORT

¿Cuál es el objetivo de Checo Pérez con Cadillac?

Por otra parte, el piloto tapatío consideró que tres años son tiempo suficiente para dejar un impacto en la escudería estadounidense. "Por eso he tomado la decisión de hacer este contrato y de tratar de llevar a Cadillac a lo más alto, porque creo que son tres años en los que verdaderamente se puede ver mi input".

Y yo creo que es el reto más grande que he tenido en la Fórmula 1", y reiteró que le entusiasma formar parte de algo que ha surgido desde cero. ".No hay nada más motivante que crear algo nuevo".

Showrun de Checo Pérez en CDMX | IMAGO7

Cadillac, en rezago con otras escuderías

A pesar del entusiasmo por ayudar al crecimiento de Cadillac, Checo aceptó que ha sido difícil este año en la Fórmula 1. Señaló que desde Austria han implementado pocas mejoras y destacó el rezago que tienen en comparación de otros equipos, pues aunque hay tope presupuestal, son instituciones con más años de inversión y mejor infraestructura.

Hace un año no tenía (Cadillac) ni licencia para estar en F1. Es diferente armar un equipo para estar, que uno para pelear puntos. Por ahora todo nos cuesta 34 veces mas que un equipo top. Estamos muy lejos. Pero tengo la confianza de que los proximos meses serán interesantes", finalizó.