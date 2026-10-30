De Maradona a Colapinto: La pasión argentina pasa del futbol al automovilismo en el México GP

Aficionados sudamericanos se han dado cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para alentar al piloto de Alpine

Cuando se habla de ídolos en el deporte, inmediatamente se piensa en Diego Armando Maradona o Lionel Messi. Sin embargo, si se ve más allá del futbol, está una leyenda como Juan Manuel Fangio, multicampeón de Fórmula 1 y cuyo legado resurge con Franco Colapinto.

Aficionados argentinos con jerseys de Maradona y Messi en la llegada de Franco Colapinto al Autodormo Hermanos Rodríguez | AXEL FERNÁNDEZ

El piloto de Alpine correrá por tercer año consecutivo el Gran Premio de México y, junto con el anfitrión, Sergio 'Checo' Pérez, es uno de los más queridos por ser latinoamericano. Además, ante la cercanía de los países, para algunos aficionados argentinos resulta más cómodo verlo en esta carrera que en alguna en Europa.

Así ocurrió este viernes 30 de octubre, cuando, previo a las Prácticas Libres, un aficionado desde los palcos de Paddock Club quiso llamar la atención de Colapinto con un jersey blanco con el dorsal 10 y el nombre de Maradona. "Franco, un saludo", gritó con fuerza el individuo, quien desde el segundo piso siguió el camino del piloto, quien estaba ocupado firmando autógrafos.

Finalmente, antes de entrar al hospitality de Alpine, el piloto complació al entusiasta aficionado y volteó para saludarlo con la mano. No es la primera vez que seguidores argentinos se presentan en el Autódromo Hermanos Rodríguez con playeras de Maradona o Messi, ya que el propio Colapinto es un gran aficionado al futbol.

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El legado de Fangio, la inspiración de Colapinto

Apenas tres puntos separaron a Juan Manuel Fangio de convertirse en el primer piloto de Fórmula 1 en 1950, cuando quedó subcampeón detrás de Giuseppe Farina. Sin embargo, al año siguiente consiguió su primera corona por Alberto Ascari y, tras ello, ganó cuatro más, para un total de cinco que lo mantienen como el segundo máximo ganador por detrás de Lewis Hamilton y Michael Schumacher.

Después de él, Carlos Reutemann fue el argentino que más cerca estuvo del título, subcampeón en 1981 detrás de Nelson Piquet. Desde entonces, ha habido pocos pilotos albicelestes que trasciendan en la categoría, pero la ilusión ha echado raíces con Franco Colapinto.

Desde su debut con Williams, el piloto de 23 años dejó buenas sensaciones en 2024, lo que le valió su contrato con Alpine en 2025. Tras reemplazar a Jack Doohan, el de Pilar se ha afianzado con la escudería francesa, con todo y las críticas que ha tenido que afrontar, como le pasa a muchos pilotos sudamericanos.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine | AXEL FERNÁNDEZ

Ahora, con contrato vigente hasta 2027 tras su renovación el pasado agosto, Franco buscará retomar el legado que hace años dejó Fangio y consolidarse en la Fórmula 1. Y quién sabe, quizás en algunos años —con un equipo todavía mejor— tener la posibilidad de pelear por el título de la categoría.

¿Cómo le ha ido a Franco Colapinto en la Temporada 2026?

Este es el tercer año del argentino en F1, primero completo, ya que en 2024 reemplazó a Logan Sargent en Williams, mientras que en 2025 suplió a Jack Doohan en Alpine. Para este año se mantuvo con la escuderí francesa y ha logrado su mejor campaña hasta ahora, con 27 puntos y en el puesto 12 del campeonato.