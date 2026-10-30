Tras el fallecimiento del legendario actor británico, recordamos la anécdota de cuando conoció al astro argentino en los premios FIFA The Best

A unas hora de la partida de Patrick Stewart entre las múltiples historias que dejó su cercanía con el futbol, destaca una anécdota muy peculiar protagonizada junto a Lionel Messi. Durante una charla con el Sindicato de Actores de Cine (SAG-AFTRA), Stewart recordó cuando acudió a la gala de los premios FIFA The Best en 2017. En aquella ocasión, su esposa, quien jamás había mostrado interés por este deporte hasta que vio jugar al argentino, lo convenció de intentar acercarse al delantero.

El mundo del entretenimiento y del deporte lamenta la partida de una de las mentes más brillantes de la interpretación. Patrick Stewart perdió la vida este miércoles 29 de octubre, dejando un legado imborrable en el cine y el teatro mundial.

Messi junto a su pareja, Antonella Roccuzzo | @LEOMESSI

Tras sortear estrictos cercos de seguridad y apelar a su propia fama con un rotundo "¡soy Patrick Stewart!", el legendario actor logró abrirse paso entre leyendas como Cristiano Ronaldo y Diego Maradona.

La sorpresiva reacción de Messi y la pasión por el Huddersfield Town

Al colocarse detrás del entonces jugador del Barcelona, Stewart relató el momento exacto en el que el sudamericano volteó y su rostro se iluminó por completo al reconocer al mismísimo 'Profesor X' de X-Men pidiéndole un favor fotográfico.

"Le dije en perfecto español: 'Señor Messi, por favor, mi esposa, ¿les puedo tomar una foto?'. Les tomé la fotografía, y después su esposa me dijo: ¡Ahora yo quiero una foto con usted!", recordó con gracia el británico.

Patrick Stewart dio vida al Profesor X en distintas entregas de la saga X-Men. / 20th Century Studios