Según reportes de Argentina, Newell's quiere repatriar al astro argentino

Lionel Messi ya piensa en el los últimos años de su carrera. Luego de retirarse de la Selección Argentina, el histórico futbolist podría optar por cerrar su carrera en clubes cerca de casa, pues según reportes el atacante podría protagonizar un posible regreso a Newell’s Old Boys.

De acuerdo con información difundida por el especialista Gonzalo Calvigioni, la directiva de la institución argentina trabaja en una estrategia para intentar concretar la incorporación del actual futbolista de Inter Miami a comienzos de 2027.

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¿Messi regresa a casa?

El posible retorno del ocho veces ganador del Balón de Oro representaría una oportunidad para que el delantero vuelva a vestir la camiseta rojinegra, más de 25 años después de abandonar las divisiones inferiores del conjunto rosarino para continuar su desarrollo en el futbol europeo.

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre las negociaciones ni sobre una eventual decisión del futbolista de incorporarse al equipo argentino. La posibilidad se mantiene como un proyecto atribuido a la dirigencia de Newell’s Old Boys, que buscaría establecer las condiciones necesarias para presentar una propuesta al jugador y a su entorno.

Lionel Messi festejando con la playera del Newell's de Maradona | BARCELONA FC

La estrategia del conjunto sudamericano para poder hacerse del fichaje de Messi, estaría orientada a crear las condiciones necesarias para recibir al futbolista, tanto en el aspecto deportivo como en el económico y comercial. La incorporación de una figura de su trayectoria implicaría planificar cuestiones relacionadas con la estructura del equipo, la organización institucional y el impacto que generaría su presencia entre los aficionados.

En el terreno deportivo, la posibilidad de contar con Messi supondría el regreso de uno de los futbolistas más reconocidos del futbol argentino a la institución donde comenzó a jugar durante su infancia. Su eventual incorporación también abriría la posibilidad de que dispute partidos oficiales en el futbol de su país después de desarrollar toda su carrera en el extranjero.

Despedida de Messi con Argentina | AP

Messi y su historia con Newell's

Lionel Messi formó parte de las categorías infantiles de Newell’s Old Boys entre 1995 y 2000, etapa en la que comenzó a desarrollar las habilidades que posteriormente lo llevarían a convertirse en una de las principales figuras del futbol mundial.

Después de su paso por la institución rosarina, el argentino se trasladó a Cataluña para incorporarse a las divisiones inferiores del Barcelona. En el club español continuó su formación y posteriormente debutó con el primer equipo, iniciando una trayectoria en la que conquistó títulos nacionales e internacionales.

Su vínculo con Rosario y con Newell’s ha mantenido la posibilidad de un eventual regreso como un tema recurrente entre los aficionados del conjunto rojinegro. Sin embargo, su historia con la institución se ha desarrollado principalmente durante su infancia, antes de su salida hacia el futbol europeo.