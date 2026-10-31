Checo Pérez en un auto clásico durante su showrun con Cadillac en Ciudad de México | AP

El piloto tapatío lamentó perderse la PL3, ya que eso le hubiera favorecido previo a la sesión de clasificación

No hubo milagro mexicano. Ni siquiera el poder de su gente le favoreció a Checo Pérez, que una vez más quedó eliminado en la Q1, ahora en el Gran Premio de México, en el cual el tapatío tiene plena confianza en que terminará la carrera a pesar de los problemas que tuvo su auto más temprano.

La jornada sabatina no empezó de la mejor forma para el piloto tapatío, quien no salió a pista en la Práctica Libre 3 por un problema de su MAC-26. Cadillac tuvo que cambiar el motor del auto, a pesar de lo cual Checo se siente tranquilo y no se preocupa por la posibilidad de no terminar su carrera número 300.

Cambiamos el motor entonces deberíamos estar bien, entonces veremos que podemos hacer oara el día de mañana. Tengo confianza de que vamos a terminar. Para mí es importante en empezar a pelear. Con una buena arrancada, una buena primera vuelta, se puede hacer bastante

fueron las palabras de Pérez Mendoza.

¿Le afectó a Checo Pérez perderse la PL3 en el México GP?

Por otra parte, Checo lamentó la irregularidad que lo ha acompañado el fin de semana, primero por un virus que lo alejó de los compromisos mediáticos y luego no poder familiarizarse con la pista este dábado. "Hoy habernos perdido la práctica 3 nos costó muchísimo. La pista cambió mucho de mi referencia de ayer a lo que tuve hoy".

Sergio 'Checo' Pérez saludando a la afición mexicana durante el Show Run de Cadillac 2026 | MEXSPORT

Nos cambió bastante y una pena, porque creo que era un día en que podíamos haber hecho algo de diferencia. Ha sido complicado. Ayer tuve un virus que me tumbó bastante me tuve que perder estar con los fans. Creo que pudimos sacar muy cerca el máximo provecho sel auto

Checo Pérez espera dar batalla en casa

Por último, Checo fue realista y reconoció que pelear por los puntos luce complicado, pero externó su esperanza de dar batalla al fondo se la parrilla. "Meternos en la lucha con algunos otros pilotos, eso para mí sería muy bueno y motivante. Estar en la pelea con otros autos", sentenció.