Detrás del británico partirán George Rusell y Charles Leclerc

Lewis Hamilton se quedó con la Pole Position en el GP de México, George Russell consiguió el segundo lugar, mientras que Charles Leclerc completó los tres primeros puestos. Sin embargo, la noticia para la afición mexicana fue la eliminación temprana de Sergio Pérez, quien no pudo superar la primera ronda.

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Hamilton consiguió imponer condiciones en la Q3 y aseguró el mejor lugar de salida para la carrera, superando al piloto de Mercedes, quien se quedó con la segunda posición. Leclerc tuvo que conformarse con el tercer puesto, mientras que Andre Kimi Antonelli finalizó cuarto.

Detrás de los primeros cuatro aparecieron Max Verstappen, en la quinta posición, y Lando Norris, quien terminó sexto. El séptimo puesto correspondió a Isack Hadjar, seguido por Liam Lawson en el octavo lugar. La novena posición fue para Arvid Lindblad, mientras que Pierre Gasly consiguió meterse entre los diez mejores al finalizar décimo, completando así el grupo que disputó la última fase de la clasificación.

Clasificación en el Gran Premio de la Ciudad de México | AP

¿En qué lugar quedó Checo Pérez?

La Q1, por su parte, dejó una de las mayores decepciones para los aficionados mexicanos, debido a que Sergio Pérez quedó eliminado desde la primera ronda. El piloto de Cadillac solamente pudo colocarse en el puesto 21, por lo que arrancará desde la parte trasera de la parrilla. Valtteri Bottas terminó último, en la posición 22, sin conseguir tampoco avanzar a la siguiente fase.

Sergio Pérez tiene el panorama mucho más complicado. El mexicano tendrá que plantear una estrategia que le permita recuperar posiciones después de una clasificación que terminó antes de lo esperado ante la afición mexicano.

Checo Pérez se recuperó y así se presentó en las Prácticas Libres del Gran Premio de México | AP

Los otros eliminados de la primera ronda fueron Alex Albon, quien terminó en el lugar 17; Fernando Alonso, en el 18; Ryo Hirakawa, en el 19, y Lance Stroll, que ocupó la vigésima posición.

De esta manera, Williams y Aston Martin también tuvieron representantes fuera de la pelea desde el primer filtro, mientras que Pérez se quedó sin la oportunidad de buscar un mejor sitio ante su público.

Los eliminados en la Q2